'Dat je zó afhankelijk bent van de ongeduldige, wispelturige consument, dat is angstaanjagend'

Luuk Cox, beter bekend als Shameboy, producete onder anderen Stromae, Compact Disk Dummies en Loïc Nottet – zijn cv is op zijn zachtst uitgedrukt eclectisch. Pascal Deweze was eerder dit jaar auteur van het voortreffelijke ‘Cult of Yes’, zijn eerste soloplaat. Daarvoor was hij lid dan wel leider van een dozijn groepjes, en als producer werkte hij onder anderen met Mauro en The Sore Losers. Jeroen De Pessemier verwierf bescheiden wereldfaam als frontman van The Subs, maar stond ook achter de knoppen bij ‘Infinity’ van Oscar And The Wolf, en bij Lady Linn, Selah Sue en The Van Jets. ’t Zijn mensen die een mengpaneel vanbinnen en vanbuiten kennen, en die weten wat een goed nummer behoeft. Zeker als het op Spotify te horen moet zijn.

Luuk Cox «Spotify is een ingewikkeld geval. Vroeger was de invloed van de single als drager overduidelijk: liedjes konden niet langer dan drie minuten duren, want meer muziek kon er niet op één kantje. Bij Spotify zijn er veel meer parameters, en managers en platenfirma’s bestuderen die grondig.»

HUMO Vertel!

Cox «Uit analyses van afspeellijsten op Spotify is gebleken dat bepaalde elementen in een nummer móéten zitten om een publiek te bereiken: een nummer in, ik zeg maar iets, fa groot doet het beter dan nummers in andere toonaarden, en een kickdrum is populairder dan cimbalen. Ik heb al de vraag gekregen of ik daar rekening mee zou kunnen houden, maar dat gaat veel te ver. Dat kan toch niet? Zo word je een slaaf van het format en wordt succes het resultaat van een wiskundig formuletje.»

HUMO Weinig mensen beluisteren nummers van de eerste tot de laatste noot, laat staan hele platen. Bij de helft van de nummers skippen ze voortijdig naar iets anders, in een kwart van de gevallen zelfs al in de eerste vijf seconden. Je moet de luisteraar dus meteen bij het nekvel grijpen.

Cox «Dat klopt, maar was dat op de radio zo anders?»

'Luuk Cox: 'Spotify is democratischer dan de radio''

HUMO Het is toch makkelijker om te skippen op Spotify.

Cox «Dat is waar. Die streamingdienst is een teken des tijds: alles moet sneller. Je hoort weleens dat Spotify het concept van ‘de plaat’ ondergraaft, maar ook dat heeft te maken met onze korte aandachtsboog. We hebben de tijd of het geduld niet meer om naar een hele plaat te luisteren. Dat is een reden voor het succes van Spotify, geen gevolg ervan. Maar op iedere beweging volgt een tegenbeweging: mensen grijpen steeds vaker terug naar vinyl.»