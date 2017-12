'The Bridge': Thure Lindhardt en Sofia Helin. 'Het voordeel van seks met jonge mannen: het duurt niet zo lang. Zo kun je sneller weer aan het werk'

Het goeie nieuws: eindelijk is het vierde seizoen van ‘The Bridge’ er. Het slechte nieuws: het is ook het laatste. Daarna wacht een leven zonder de geweldige Saga Norén , de eigenzinnige, licht autistische rechercheur die in een Porsche rondscheurt, verse T-shirts in haar bureaula heeft liggen en haar leren broek alleen uittrekt voor seks. Seks waar ze mannen op café gewoon om vraagt. Zálig!

Al kijken we wel even op wanneer Sofia Helin, de actrice die van Saga een fenomeen maakte, tijdens ons dubbelgesprek met haar Deense tegenspeler Thure Lindhardt opeens zegt: ‘Morgen ga ik ze in Amsterdam vertellen dat ze de rosse buurt moeten afschaffen. Ze moeten er een museum van maken, zodat we later aan onze kinderen kunnen tonen hoe we vroeger met vrouwen omgingen.’

HUMO U lijkt oprecht boos.

SOFIA HELIN «Ja! In Zweden is prostitutie allang verboden. Een lichaam kopen, dat is toch niet meer van deze tijd? Wat voor boodschap geef je als maatschappij als je goedkeurt dat lichamen verhandeld worden? Wat leert zo’n samenleving haar kinderen over hoe je met mensen mag omgaan?»

HUMO In Zweden krijgen mannen die prostituees bezoeken een fikse boete.

HELIN «Natuurlijk.»

HUMO Is dat in Denemarken ook zo?

Thure LINDHARDT «Neen. Ik ben het wel eens met wat Sofia zegt, maar ik denk dat het complexer is dan hoe zij het ziet. Het zit zo diepgeworteld in onze maatschappij…»

HELIN «Het is helemaal niet complex! Het gaat over macht, over zeggen: ‘Ik heb geld en daarom kan ik jou kopen en mag ik jou gebruiken.’»

HUMO Ik denk dat veel prostituees juist denken dat zij macht hebben over mannen.

HELIN «Dat is een leugen. Ik weet dat veel prostituees trots zijn op hun beroep en ik wil ook geen moreel oordeel vellen over wat ze doen. Maar ik vind niet dat een maatschappij moet zeggen: ‘Vrouwen, ga dat maar doen!’ (Gaat overeind zitten) Aaah, ik begin me weer op te winden. Weet je waar ik ook woest van word? Van die fucking website van Victoria’s Secret. Die hele site ademt de onzin dat vrouwen er zijn om mannen te behagen. Dat is zo ziek! (Verheft haar stem) Er is inderdaad een systeem dat oud en diepgeworteld is, zoals Thure zei, maar we moeten de waanzin van dat systeem zo snel mogelijk blootleggen.»

HUMO Het is zalig dat Saga in ‘The Bridge’ de rollen omdraait en aan mannen op café vraagt: ‘Wil je seks met mij?’

HELIN «Jaaaa! Daarom vind ik die scènes zo heerlijk om te spelen, omdat Saga de mannen als seksobjecten bekijkt. Heel grappig vond ik dat.»

HUMO In Engeland moest je veel geschokte interviewers uitleggen hoe dat zat met op de man af seks vragen. In Scandinavië kraaide er geen journalistieke haan naar. Is dat daar zo gewoon?

HELIN «Wat denk jij, Thure?»

LINDHARDT «Als om twee uur ’s nachts een vrouw op café me vraagt om met haar mee te gaan, sta ik daar niet echt van te kijken, neen.»

HELIN «Maar ze zou het misschien niet zo bot formuleren als Saga. Ze zou op je afstappen en zeggen: ‘Hé, hoe gaat het?’ En jij zou weten dat ze bedoelt: ‘Heb je zin?’

»Maar zeg, jullie hebben toch ook Tinder? Dan gaat het er toch net hetzelfde aan toe?»

HUMO Dat is waar. Maar Saga gaat in haar directheid nog een stap verder.

HELIN «Saga snapt niet hoe dat moet, subtiel zijn. Ze ziet er het nut niet van in.»

HUMO Het lijkt alsof Saga geen gevoelens heeft, maar in seizoen drie, als haar moeder haar probeert te vermoorden, zie je dat er achter haar ogen een orkaan van gevoelens raast.

HELIN «Absoluut, Saga voelt veel. Ze heeft – tenminste, dat heb ik ervan gemaakt – een vorm van asperger. Zulke mensen kunnen niet goed communiceren, weten niet hoe ze anderen moeten bereiken, hebben het gevoel dat ze achter een glazen wand zitten. Je moet maar eens zien wat er gebeurt als de jongen aan de kassa in de supermarkt naar jou glimlacht en een praatje wil maken, maar jij er niet op ingaat, niet teruglacht. Zo heb ik Saga geoefend: iedere keer zag ik de jongen zijn gezicht betrekken, zich in zichzelf terugtrekken.

»Ik merk ook hoe jij nu ja zit te knikken. Dat is wat we doen in de sociale omgang: elkaar bevestigen. Maar als iemand dat niet doet, worden we onzeker. Ik weet niet of ik graag met Saga bevriend zou zijn. Ik zou me snel vervelen, want het enige wat mij interesseert, zijn emoties, relaties en banden aangaan. Ik geloof dat geen mens wil omgaan met iemand als Saga.»

LINDHARDT «Behalve iemand die zelf ook erg gekwetst is, iemand zoals mijn personage Henrik.»

HUMO Dat is zo mooi, dat Henrik kan omgaan met Saga’s onmogelijkheid om zich te binden en dat er tussen hen een – zij het heel onorthodoxe – relatie ontstaat.

LINDHARDT «Henrik begrijpt haar eenzaamheid, het gevoel nergens bij te horen. Hij ervaart zijn eigen leven ook zo. Hij was een man met een vrouw en kinderen, en opeens zijn ze verdwenen zonder dat hij weet waarheen. Wat is hij dan nog in de samenleving? Is hij nog een echtgenoot en een vader, of niet? Hij weet het zelf niet. Hij heeft dan maar seks met vrouwen voor één nacht, als tussenoplossing.»

HUMO Ook daarin vinden Saga en Henrik elkaar. Maar helemaal begrijp ik het niet. Saga kan Henrik bijvoorbeeld niet troosten.

LINDHARDT «Maar dat wil hij ook niet. Henrik is kwetsbaar en in de war: wat moet hij doen? Moet hij na zes jaar zijn kinderen nog blijven zoeken of niet? Als je totaal niet weet wat je wilt en zo wankelt, is het heel rustgevend als iemand zo eerlijk en rechtlijnig is als Saga. Het doet hem goed dat zij nooit doet alsof, hem niet bemoedert of een toekomst met hem verwacht. Ze is erg praktisch in de omgang: ‘Heb jij zin in seks? Ik ook. Oké, kom dan.’ Hij weet wat hij aan Saga heeft.»

HUMO En wat ziet Saga in Henrik?

HELIN «Ze voelt zich door Henrik geaccepteerd. Ze hoeft bij hem niet te bewijzen dat ze normaal is.»

LINDHARDT «Voor mij is dat liefde. Dat willen we toch allemaal? Onszelf kunnen zijn bij iemand, ondanks onze rare kantjes.»

Sexy feministe

HUMO Thure, jouw moeder was psychiater en je speelde al personages met neuroses, zoals Wolfgang Priklopil in ‘3096 Days’, de man die Natascha Kampusch ontvoerde en jarenlang mishandelde en verkrachtte.

LINDHARDT «Ik heb lang getwijfeld of ik wel gestalte wilde geven aan die man. Maar ik heb het boek van Natascha gelezen en vond het ongelofelijk hoe dat meisje de kracht vond om de mishandelingen te doorstaan en ook nog te ontsnappen en een leven uit te bouwen. Voor mij ging dat boek niet over die man, maar over hoe een mens koste wat het kost op zoek gaat naar hoop en licht. Dát verhaal wilde ik vertellen.»

Helin (pakt Lindhardt opeens vast) «Ik hou toch zo van jou. Je bent zo’n fijne mens.»

HUMO Dat is waar, je hebt iets. Ik zag ter voorbereiding een interview op YouTube met je in het Deens. Daaronder had een vrouw precies verwoord wat ik dacht: ‘Ik versta geen woord van wat hij zegt, maar hij is zo sexy!’

LINDHARDT (wordt helemaal ongemakkelijk) «Hou op! Straks ben ik zo rood als mijn shirt.»

HELIN «In Zweden kennen we geen cultuur waarin sterren worden bewierookt.»

HUMO Thure, voor ‘3096 Days’ was het gat tussen je voortanden gedicht. Was dat op jouw vraag?

LINDHARDT «Helemaal niet. Natascha stond erop. Omdat ik anders te weinig op haar ontvoerder leek.»

HUMO Je tanden, inclusief spleet, zijn een iconisch kenmerk.

LINDHARDT «Toen ik 23 was, had ik een agent in Los Angeles die mij aanraadde: ‘Je moet hier komen wonen, dagelijks naar de gym gaan en iets aan dat gat tussen je tanden laten doen. Dan vind ik zo een rol als Californische surfer voor je.’ Maar de Californische surfers liggen er voor het grijpen, dacht ik, terwijl een hoofd met deze tanden net zeldzaam is. Je begrijpt: die man is mijn agent niet meer (lacht).»

HELIN «Hoe vaak mensen al niet aan mij hebben gevraagd: ‘Waarom camoufleer je dat litteken op je lip (het gevolg van een fietsongeluk toen ze 24 was, red.) niet wat meer?’ Dat is zo typerend aan deze tijd. Waarom moeten we onze wonden verbergen? Als er íéts is waarom je van iemand houdt, dan zijn het toch juist zijn wonden en zijn kwetsbaarheid?»

HUMO Zo weinig empathisch als jouw personage is, zo empathisch ben jij, hè?

HELIN «Mja. Het is mijn grootste kracht én mijn grootste zwakte. Mijn huid is heel dun, daar moet ik mee uitkijken. Mijn broertje is gestorven toen hij 6 was, hij werd aangereden terwijl hij met z’n fietsje reed. Ik was tien dagen oud. Mijn ouders zijn vier jaar later gescheiden omdat ze het niet verwerkt kregen. Ik ben opgegroeid tussen veel verdriet. Dat vormt je kijk op het leven. Gevoeligheid is sowieso een familietrek. Mijn grootmoeder, die ook Sofia Helin heet, moest uiteindelijk opgenomen worden in een psychiatrische inrichting. Ik ben zo blij dat ik een manier heb gevonden om van die gevoeligheid een werktuig te maken. Als actrice kan ik alle gevoelens gebruiken die in mij woeden.»

HUMO Is je vader trots?

HELIN (lijkt van slag en is lang stil) «Ja.»

HUMO Je zei net dat vrouwen niet op de wereld rondlopen om mannen te behagen. En toch ben je nu een sekssymbool.

HELIN «Ja? Ik zou liever een sexy feministe zijn.»

LINDHARDT «Kan dat wel, tegelijk sexy en feministisch zijn? Misschien wel, hè.»

HELIN «Natuurlijk! Thure, jij bent toch ook een feminist?»

HUMO Ja?

LINDHARDT «Zij zegt het (lacht). Nu, ik behandel iedereen gewoon als mens. Wat ze ook zijn of waar ze ook in geloven. Als het dat is wat je bedoelt.»

HELIN «Dat is wat ik bedoel.»

HUMO In de derde reeks hadden de moorden te maken met een vrouw die streed voor genderneutrale scholen. Sofia, is het waar dat jouw kinderen naar zo’n school gaan?

HELIN «Dat is overdreven. Ik zou het absurd vinden als jongens geen jongens en meisjes geen meisjes meer zouden mogen zijn. Maar mijn kinderen zijn wel naar een crèche gegaan waar meisjes niet automatisch in de poppenhoek werden geduwd. Er werd goed op gelet dat iedereen speelde met waar hij of zij vanuit zichzelf een voorkeur voor had.»

HUMO Erg vooruitstrevend.

HELIN «Dat zijn we in Zweden altijd geweest. Al aan het eind van de jaren 60 werd Grupp 8 opgericht, een feministische organisatie die pleitte voor goedkope kinderopvang, gelijke verloning voor mannen en vrouwen en de bestrijding van porno.»

HUMO Naar het schijnt heeft dat er ook voor gezorgd dat veel meer vrouwen boven de 40 dan elders in Europa een burn-out hebben.

HELIN «We weten niet precies of dat rechtstreeks aan de emancipatie te wijten is. Ik denk dat vrouwen al een stuk minder moe zouden zijn als ze zouden stoppen met te denken dat het hun taak is om mannen te behagen. Hoeveel stress zou dat niet schelen?

»Ik schrijf op dit moment met nog een paar vrouwen aan een komische reeks over seks na je 40ste. Over hoe vrouwen op leeftijd seksueel onzichtbaar zijn, en wat voor een ongebruikt arsenaal aan seks zo verloren gaat. Zo’n zonde! (schatert)»

HUMO Thure, is het gesprek een beetje leerzaam?

LINDHARDT «Euh? Ik was erg moe, maar nu ben ik klaarwakker.»

HUMO Jouw vader is priester.

LINDHARDT «Ja, en nog een paar ooms zijn dat ook. Ik ben opgegroeid tussen mensen die veel vragen stelden over het leven. Dat stemt tot nederigheid, erbij stilstaan dat wij maar een stofje zijn in het universum en niet moeten denken dat wij de dienst uitmaken.»

HUMO En van de weeromstuit besloot je acteur en wereldster te worden. Als kind was je een clown, naar het schijnt, iemand die overal op tafels sprong.

LINDHARDT «Als kind won ik graag alle aandacht, maar eigenlijk wil ik niet veel anders dan wat mijn vader doet: verhalen vertellen, samen met mensen nadenken over hoe we met elkaar moeten omgaan, elkaar kunnen liefhebben en begrijpen. Alleen wilde ik niet de Bijbel als enige bron, maar wilde ik ook ideeën putten uit het werk van Shakespeare en van Ingmar Bergman.»

HUMO Sofia, jij leerde je man kennen in de toneelschool, maar hij zag af van een carrière als acteur en is priester geworden. Je windt je vaak op over het heil van de mensheid. Zou het priesterschap iets voor jou zijn?

HELIN «Ik zou wel een goeie priesteres kunnen spelen, denk ik, maar in het echte leven zou ik het niet kunnen. Mijn man heeft daar het geduld voor, ik niet. Ik ben te opvliegend.»

HUMO Regisseur Peter Greenaway vroeg je voor een rol in een film over hoe religie seksualiteit beschadigt, maar je weigerde.

HELIN «Klopt. Ik moest naakt verschijnen en op mijn lichaam moest ‘This is property of man and God’ geschreven staan. Dat wilde ik niet. Voor mij heeft religie ook niks te maken met geen seks mogen hebben. Mijn man en ik hebben twee kinderen.»

HUMO Het verbaasde me wel dat je, met je feministische inslag, vóór ‘The Bridge’ vooral bekend was door je filmrol als Cecilia Algotsdotter, een middeleeuwse prinses met lange, blonde lokken.

HELIN «Cecilia was wel een revolutionaire, hè. Ze probeerde zich uit haar keurslijf te bevrijden, ontsnapte ’s avonds en had verboden seks.»

HUMO Toen je daarna Saga ging spelen, vond je dat ze kort haar moest hebben.

HELIN «Ja, maar de regisseur zag Saga met lang haar. Oké, dacht ik toen, want mijn fantasie rond mijn personage moet altijd kloppen: met lang blond haar is het makkelijker om aan seks te raken (lacht).»

HUMO Met haar vorige partner bij de politie, Martin, had Saga geen seks.

HELIN «Saga valt op jongere mannen. Die zijn mooier, worden sneller hard en kunnen vaker.»

Lindhardt «Ze komen ook sneller klaar, zodat Saga weer vlug aan het werk kan (lacht). Weet je nog dat we uitgebreid hebben gediscussieerd over hoe we seks zouden hebben?»

HELIN «Ik weet nog dat ik zei (zakt onderuit op de bank en doet haar been omhoog) dat ik mijn been op jou zou zetten om de beweging te kunnen sturen. En dat ik mijn T-shirt zou aanhouden en dat er niet zou worden gekust.»

HUMO Saga zweert vreemd genoeg bij de missionarishouding.

HELIN «Ja, omdat ze dat het lekkerst vindt. Hoe je het ook draait of keert, in die positie komen vrouwen het makkelijkst klaar.

(Net op dit hoogtepunt krijgen we het teken dat we moeten afronden) »Zeg, wat denk je? Zullen ze me morgen in Nederland haten als ik hun rosse buurten daar zo afschiet? Ach, wat zou het. Dan haten ze me maar.»