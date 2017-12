'Met een eigen auto rijden wordt binnenkort een hobby voor het weekend, zoals paardrijden'

‘Ik kom rechtstreeks van de luchthaven,’ verontschuldigt Loïc Amado zich voor de vertraging. ‘Met Uber, uiteraard. Ik heb al vier jaar zo goed als niet meer zelf met de auto gereden.’

Als international launcher lanceerde hij de diensten van Uber in Duitsland, Griekenland, Marokko, Egypte, Kroatië en Pakistan. Anderhalf jaar geleden trok hij naar Afrika, waar hij Uber op de kaart zette in Oeganda, Ghana en Tanzania. Sinds vorig jaar is hij general manager voor Uber in Oost-Afrika, en heeft hij de leiding over een team van meer dan zeventig werknemers.

Op de gelijkvloerse verdieping van het nieuwe kantoor in een chique wijk van Nairobi staan Uber-chauffeurs in spe aan te schuiven.

Loïc Amado «Nairobi is onze snelst groeiende markt in Afrika. In twee jaar tijd hebben al meer dan vijfduizend chauffeurs zich aangemeld.»

Het afgelopen jaar belandde Uber van de ene controverse in de andere. Lang voor de #MeToo-ophef kwam het bedrijf onder vuur te liggen voor zijn omgang met vrouwelijk personeel. Uber zou ook verborgen software gebruikt hebben om controles van stedelijke autoriteiten te ontwijken. Onder druk van de aandeelhouders moest oprichter en CEO Travis Kalanick plaats ruimen.