'Slááp met je gitaar. Ze heeft er de juiste vorm voor'

* ‘Ik hoor dat, als Ke$ha of Madonna een nieuwe medewerker uittesten, ze meteen met een cameraploeg binnenstappen en alles filmen. Ik ben old-school, ik geloof in samen een biertje drinken in de bar om de hoek. Maar voor de generatie van Ke$ha voelt die cameraploeg wellicht heel natuurlijk aan.’ (Iggy Pop)

* ‘Het eerste wat je ’s ochtends denkt, is meestal het waardevolste dat je die dag zult denken: je hebt er de hele nacht op gebroed, ook al was je je er niet van bewust.’ (Neil Young)

* ‘Ongelofelijk: zes maanden eerder raakte ik niet aan een lief, en nu werd ik omsingeld door een dozijn piepjonge meisjes die me betastten. De chauffeur raakte in paniek en reed weg, met alle Stones aan boord behalve ik. Ik heb me niet lang verzet en die middag is geëindigd in bed, met drie van die meiden.’ (Keith Richards over een gedenkwaardige dag in Middlesborough in 1963.)