Hugh Grant: 'Acteren is een vorm van martelen'

Hugh Grant (57) kiest zijn rollen tegenwoordig met zorg uit. De acteur heeft lang getwijfeld of hij zijn carrière voor de camera wel wilde voortzetten. Hij vond de druk om te presteren te groot worden en wilde zich ook niet eeuwig blijven herhalen in romantische komedies. Maar kijk: Grant steelt nu de show als schurk annex uitgerangeerde acteur in ‘Paddington 2’, de opvolger van het bioscoopsucces uit 2014. Het acteerplezier spat van het scherm, al is hij als we hem ontmoeten minder opgewekt.