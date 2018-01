Angèle Van Laeken, zus van Roméo Elvis, gaat het helemaal maken

'Het zijn interessante tijden om muziek te maken, très do it yourself' '

Dat pruilmondje van de jonge Brigitte Bardot, die grote bruine ogen en het girl next door-gehalte van de jonge Sophie Marceau, die hese meisjesstem van Vanessa Paradis (de periode waarin ze met Lenny Kravitz ‘Be My Baby’ maakte) en de kleurrijke popgevoeligheid van onze Lio destijds. Niet vreemd dat Angèle Van Laeken (21) een magnetische aantrekkingskracht uitoefent op haar horde Instagram-volgers en, sinds haar radiohitje ‘La loi de Murphy,’ ook op de Studio Brussel-luisteraar. En op ondergetekende, als ze plaatsneemt aan een tafeltje in het restaurant van de Botanique, waar ze die avond haar eerste eigen concert zal geven.