Hoe zou het eigenlijk zijn met... Boris Becker?

'Soms sta ik op het randje, soms ga ik er overheen. Dat zit in mijn karakter. Anders was ik nooit de nummer 1 van de wereld geworden'

Vijf maanden geleden werd Boris Becker – sinds zijn pensioen als tennisser in de roddelpers vooral bekend omdat hij een kind verwekte in de bezemkast van een restaurant – door een Britse rechtbank failliet verklaard.

Becker won Wimbledon de eerste keer toen hij pas 17 was, hij is nog steeds de jongste winnaar ooit van het toernooi. In de vijftien jaar daarna verdiende hij miljoenen door zijn ‘merk’ – zijn branie, zijn ‘boem boem’-opslag, het roodblonde haar, de snelle auto’s en strakke pakken – en al zijn tennis-prijzen. Tijdens zijn carrière stroomde het geld binnen. ‘Maar het ging nooit om het geld,’ zegt hij. Na zijn pensioen, op zijn 32ste, volgden vijftien jaar waarin hij tenniscommentator was voor onder meer de BBC, Sky, Eurosport en Fox en ndere omroepen. Hij coachte Novak Djokovic van december 2013 tot eind vorig jaar, een periode waarin Djokovic de nummer 1 van de wereld was, zes grandslamtitels won, en twee ATP World Tour-finales in Londen.