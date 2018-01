'Björn brengt niet de hele ochtend door in de badkamer, maar hij staat graag sterk in zijn schoenen, letterlijk'

April 2017 – Donald Trump heeft er net z’n honderdste dag als president van de VS op zitten. Technisch gezien is het lente in New York, maar Emma Bruggeman en Björn Soenens hopen dat het weer snel beter wordt, zodat ze de buren in hun flatgebouw in Clinton Hill, Brooklyn kunnen uitnodigen op hun terras. Het echtpaar is hier enkele maanden geleden neergestreken en is vastbesloten om vrienden te maken, New Yorkse vrienden. Frêle, koket, helrood gestifte lippen – Emma Bruggeman kreeg zo vaak de vraag of ze danseres was, dat ze op haar 27ste prompt besloot om balletles te volgen. En zo nam ze nog wel meer impulsieve beslissingen.

Emma Bruggeman «Ik heb tot nu toe het geluk gehad dat ik in mijn leven altijd op de juiste momenten de juiste afslag heb genomen. Het beste voorbeeld is hoe ik Björn heb leren kennen – daar hoort een verhaaltje bij. Ik ben al heel mijn leven gefascineerd door stemmen. En ik had een running gag met mijn moeder en mijn zus: als ik ooit in coma lag, moesten ze een lijst uit mijn bureau halen (lacht). Op die lijst stonden namen van mannen van wie ik de stem graag hoor. Naar die mannen moesten ze dan bellen, zodat ze mij iets zouden voorlezen waardoor ik uit mijn coma zou ontwaken.