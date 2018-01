We leven steeds meer online, maar we hebben nauwelijks aandacht voor de beveiliging van onze laptops en smartphones, en al het leuks en persoonlijks dat we daarop bewaren. In cyberspace loert het gevaar overal, en we stellen er onszelf met veel plezier aan bloot. Het allerbeste goede voornemen voor 2018: werk aan een veiliger bestaan online. Tien nuttige tips.