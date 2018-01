'Moslimextremisten zwijgen zelden'

Zomer 2013, een verhoorkamer ergens in Groot-Brittannië. Een moslimextremist heeft de Koran naast zich op tafel liggen en kijkt zijn verhoorder strak aan. De man is gearresteerd omdat hij van plan was een soldaat te ontvoeren en brutaal te vermoorden. In zijn huis vonden speurders een rugzak met wapens en een kaart met daarop de legerbases in de buurt.

Wanneer een speurder vraagt naar de plannen van de verdachte en met wie hij zoal samenwerkte, ontsteekt de man eerst in een bijna drie kwartier durende tirade tegen de Britse staat. Daarna wil de verdachte toch spreken, maar alleen als de speurder kan bewijzen dat hij evenveel om Groot-Brittannië geeft als hij. Want hij geeft om zijn land, benadrukt hij, ook al plande hij een aanslag.