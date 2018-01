Frans de Waal: waarom mannen op chimpansees lijken en vrouwen op bonobo's

'Ik ben te veel bioloog om geen vlees en vis te eten. In de natuur eet iedereen iederéén'

Tien jaar geleden werd bioloog Frans de Waal (69) door Time Magazine uitgeroepen tot één van de honderd invloedrijkste mensen ter wereld. Naar de daarbij horende chique party ging hij niet: ‘Dat is niks voor mij.’ Hij voelt zich het meest thuis in zijn bureau in Atlanta, dat uitkijkt over zijn chimpanseekolonie.

Telkens als hij over zijn primaten praat, lichten zijn pretogen op – dat konden we de voorbije zomer nog zien, toen hij mocht aanschuiven in het VPRO-programma ‘Zomergasten’. Dat soort dierenliefde krijg je niet van vandaag op morgen, vertelt hij in het Academiegebouw van de Utrechtse Universiteit. Hoewel hij al in het begin van de jaren 80 naar de VS verkaste, komt hij nog geregeld op bezoek in zijn thuisland.