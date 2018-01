'In de klassieke muziek wordt te vaak over concepten geluld, wij willen gewoon spelen'

BO.X ofte Baroque Orchestration X is geen groep zoals de andere. Oprichter Pieter Theuns tokkelt op een luit en zijn gezellen bedienen zich van een viola da gamba, harp, clavecimbel en twee cornetten. Klinkt niet echt rock-’n-roll, zegt u? Wacht tot u hen de tanden hoort zetten in songs van PJ Harvey of Radiohead.

PIETER THEUNS «De missie van B.O.X is simpel: onze muziek moet meer zijn dan een herinterpretatie. Ik gruw van cross-over die op een kunstmatige manier werelden samenbrengt, door bijvoorbeeld een beat onder een stuk van Bach te pleuren. Wij willen iets nieuws en spannends brengen.»