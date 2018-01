Dokter De Zeulder lacht er niet mee!

'Als een patiënt deontologie wil, moet hij maar naar Ignaas Devisch gaan'

Dr. Koen De Zeulder «Dit is het beste nieuws in jaren! Ik heb een oogje op een prachtige villa uit de jaren 60, van een gerenommeerde architect. Er zijn wat kosten aan, maar het is een echt kunstwerk. Als je daar renteloos voor kan lenen, dat scheelt een slok op de borrel. Laat maar komen, die centen.»

HUMO Er is wel een limiet: je kan niet meer dan 5.000 euro lenen.