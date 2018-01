De Eén-reeks ‘Salamander’ werd in dertig landen verkocht, krijgt een remake in de VS en was in Engeland een echt kijkcijferkanon, net als hier. En als we hoofdrolspeler Filip Peeters mogen geloven, wordt het tweede seizoen nog beter. Toch kondigde onze internationale ster aan dat hij gaat stoppen met acteren. ‘Ik ben te oud geworden om mijn tijd te verprutsen.’