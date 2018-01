Die heerlijke geur van versgemalen koffie die je tegemoetkomt telkens als je een nieuw pak koffie openmaakt? Dat is een luchtje dat fabrikanten in de verpakking spuiten. En wedden dat je Franse wijn kiest als er in de wijnafdeling accordeonmuziek weerklinkt? Of dat die ronde praline net iets zoeter zal smaken dan die hoekige? Wat we lekker vinden, is niet alleen een kwestie van proeven, maar ook van ruiken, horen, zien en voelen. De Britse psycholoog Charles Spence beschrijft in zijn boek ‘Gastrofysica’ hoe voedselproducenten al onze zintuigen bespelen, zodat we hun producten de lekkerste vinden.