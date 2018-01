'Molly's Game': Jessica Chastain, hondsmoe van #MeToo

'Dát is dus het verschil tussen mannen en vrouwen: een man hoeft niet knap te zijn om het te maken in de bedrijfswereld'

Het entertainende ‘Molly’s Game’ is gebaseerd op het leven van Molly Bloom, een voormalige Amerikaanse ski-atlete die zichzelf omschoolde tot organisator van elitaire pokerspelletjes. Terwijl topmodellen de spelers – onder wie zakenlui, topsporters en Hollywoodvedetten – voortdurend voorzagen van schoudermassages en cocktails, schoven er tijdens die berucht geworden avondjes voor miljoenen dollars aan pokerchips over de tafel. Waar overigens niks illegaals aan was – tot Molly een deel van de opbrengst begon af te romen. Aaron Sorkin, de scenarist van ‘The West Wing’ en ‘The Social Network’, rook een boeiend drama en besliste om van ‘Molly’s Game’ zijn regiedebuut te maken. En hoewel het resultaat vintage Sorkin mag worden genoemd, met dialogen die sneller heen en weer flitsen dan het balletje in een flipperkast, wordt ‘Molly’s Game’ toch vooral gedragen door een alweer uitmuntende Chastain. Tijdens het gesprek dat we met haar hadden in een hotelsuite in Amsterdam (‘Kom gezellig naast me zitten in de sofa’) ontpopt de actrice zich tot een echte vrouw van deze tijd: charmant, welbespraakt, intelligent en geëngageerd tot op het bot.