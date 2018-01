Koppensneller Herman Brusselmans: 'Vlaamse film krijgt klappen'

'Een waarlijk afgrijselijke verfilming van een ook al verschrikkelijke roman'

In 2017 is er praktisch geen hond of een halve paardenkop in een bioscoop naar een Vlaamse film gaan kijken. Alleen ‘Het tweede gelaat’ heeft enigszins gescoord, de waarlijk afgrijselijke verfilming van de ook al verschrikkelijke roman ‘Double Face’ van Jef Geeraerts. De regisseur was uiteraard Jan Verheyen, de brokkenpiloot van alles wat goeie cinema is en de hoofdvogel in de abominabele transmissie van kutscenario’s naar het vermaledijde witte doek.