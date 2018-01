‘Warum Manager immer öfter die Krawatte weglassen’ luidt de kop van een artikel in de Süddeutsche Zeitung. Op de bijgaande foto zien we Dieter Zetsche, CEO van Daimler, met cut away-boorden. Voor interviews op de televisie zou hij een jaar geleden met een stippeltjesdas tussen hard gesteven halsboorden zijn verschenen, nu verdedigt hij in de televisiestudio mit offenem Kragen de massa-ontslagen. Het is de Zeitgeist.

De stropdas is vierhonderd jaar oud. Kroatische soldaten deden een lap stof om de hals, de Fransen imiteerden het gebruik en vernoemden de mode naar de Croates: à la cravate. Later volgden ambtenaren in burelen, om zich met de das uiterlijk van arbeiders te onderscheiden. Die mentaliteit is in 2018 achterhaald. Zelfs het hoogste personeel ziet, in het kader van de commercieel gestuurde toenadering tot de lagere clientèle, er graag uit als de gewone man: versleten spijkerbroek en bonte sportschoenen.