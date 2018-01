'Ik wil alles van Murakami lezen. Oók de verdwenen bladzijden'

Op vrijdag 12 januari blaast Haruki Murakami 68 kaarsjes uit. Precies op die dag ligt ‘Metaforen verschuiven’ in de boekhandel, deel 2 van zijn nieuwe roman ‘De moord op Commendatore’. Het eerste deel, ‘Idea verschijnt’, kwam een maand eerder uit. In het weekend na zijn verjaardag is het cruiseschip SS Rotterdam de place to be voor al wie verslingerd is aan zijn werk. Want op zaterdag 13 en zondag 14 januari wordt de gigantische love boat in de haven van Rotterdam het decor voor een festival dat integraal in het teken staat van de Japanse schrijver, met voordrachten, lezingen en optredens. Bekende artistieke Nederlanders als Peter Buwalda, Auke Hulst, Wilfried de Jong, Jules Deelder en Tinkebell zullen er hun liefde voor de eeuwige kanshebber op de Nobelprijs Literatuur bezingen. België wordt er vertegenwoordigd door schrijfster Saskia de Coster, cabaretier Wim Helsen en Vive La Fête, de electropretband van Els Pynoo en haar echtgenoot Danny Mommens.

HUMO Ben je een grote fan?