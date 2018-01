De Amerikaanse president Donald Trump riep onlangs de noodtoestand uit over de opioïde-epidemie, die in zijn land honderd doden per dag veroorzaakt. In België nam in 2016 zo’n 10 procent van de bevolking minstens één keer zijn toevlucht tot die pijnstillers. Van de Belgen die dagelijks aan het spul zitten, is één op de vijf jonger dan 50. ‘Erg verontrustend,’ vindt toxicoloog Jan Tytgat.