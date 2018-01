De 'Patser' in Adil El Arbi, Bilall Fallah en Matteo Simoni

'Ik heb vroeger molotovcocktails gemaakt en wel wat dingen in brand gestoken' - 'Putain, gast, wij waren pussy's vergeleken met u'

En of er toegekeken wordt vanuit het buitenland: in oktober riep Time Adil uit tot ‘De Spielberg van Molenbeek’, terwijl het Amerikaanse tijdschrift Variety in december Adil én Bilall in hun top tien van dra doorbrekende regisseurs zette. En dan werd Matteo op de laatste Berlinale ook nog eens uitgeroepen tot één van de rijzende sterren van 2018.

Matteo Simoni «Het is leuk om de underdog te zijn als je film uitkomt, helaas zal dat niet opgaan voor ‘Patser’ (lacht). Ach ja, je mag je ook niet blindstaren op die verwachtingen.»

HUMO Drie maanden geleden zaten Adil en Bilall nog doodop van de zenuwen in de montagecel. Heeft het resultaat de eigen verwachtingen ingelost?

Adil El Arbi «Evenaren wat we in ons hoofd hebben, zal ons nooit lukken. Maar: we zijn wel dicht in de buurt gekomen.»

Bilall Fallah «Het is ons in elk geval gelukt om eens een andere kant van onszelf te tonen, één die niet zo paste in onze vorige films. ‘Black’ en ‘Image’ waren donkere verhalen, ‘Patser’ is humoristischer. Niet dat het lichte kost is geworden, maar er mocht wel meer fun afspatten.»

Waargebeurde shit

HUMO ‘Min of meer gebaseerd op waargebeurde shit’, staat er te lezen in het begin van ‘Patser’. Hoe zit dat?

El Arbi «Daarmee verwijzen we naar de drugsoorlog die zich momenteel afspeelt in Antwerpen: net zoals in ‘Patser’ zijn ook daar bendes uit Nederland, Marokko en Spanje in verwikkeld. Het verhaal van vier gasten die op het idee komen om cocaïne te stelen van de maffia, waardoor ze een bendeoorlog ontketenen, is ook echt gebeurd. Oorspronkelijk waren die kerels van Borgerhout, maar voor de film hebben we de locatie naar het Kiel verplaatst.»