Dinsdag in Humo: de 'Patser' in Adil El Arbi, Bilall Fallah en Matteo Simoni

De bezoekcijfers leren dat de Vlaamse cinema klappen moet incasseren, maar hij staat ook klaar om er uit te delen: op 24 januari komt ‘Patser’, de derde en meteen ook swagste film van Hollywood-bestormers Adil El Arbi en Bilall Fallah, in de zalen. Het is – wajo, putain! – een regelrechte gangsterprent geworden, maar dan luid, hip en snel. Matteo Simoni solliciteert naar een internationale doorbraak met zijn hoofdrol als leider van enkele Marokkaanse jonkies die zich onbezonnen op de Antwerpse drugshandel storten. ‘Natúúrlijk is Antwerpen de cokehoofdstad van Europa.’