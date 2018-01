'Get Me Roger Stone': de omstreden adviseur van de Amerikaanse president

‘De overwinning of de dood!’ roept Roger Stone (65), en hij maakt een V-teken met zijn rechterhand. Hij blijft even staan en laat zich toejuichen door zo’n honderd mensen. De stemming in de zaal is broeierig, uitgelaten. De meeste bezoekers zijn verkleed, sommigen gemaskerd. Er lopen ridders rond, indianen, een Vrijheidsbeeld. De aanwezigen zijn stuk voor stuk welgestelde Trump-aanhangers, die zich niet thuis voelen in de Republikeinse Partij. Een bezoeker roept: ‘Dit is Amerika! Alles is entertainment! En jij bent de beste entertainer, Roger!’

'Ik bel Donald Trump niet, Donald Trump belt mij'

Een exclusieve country club in Orlando, Florida, organiseert dit ‘feest voor het vrije woord’. Roger Stone voelt zich als een vis in het water op deze bijeenkomst. Hij zegt: ‘Jullie staan in de frontlinie in de oorlog tegen politieke correctheid. Gelukkig zijn er nog patriotten, zoals Steve Bannon, Alex Jones en jullie. Het tweepartijen-duopolie richt ons land te gronde.’