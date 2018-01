Volgens hem kunt u zich beter op uw mentale conditie richten, dan komt de rest vanzelf. Hoe u uw afgematte geest weer in topvorm krijgt, legt hij uit in zijn boek ‘Mindgym’ (Maven Publishing), waarin ook een heel trainingsprogramma is uitgestippeld. Wij zijn al bezig!

Wouter de Jong «We zijn nog nooit zo welvarend geweest. De gemiddelde burger in het Westen heeft het beter dan de koningen in de middeleeuwen. Maar de mentale welvaart hinkt achterop: denk maar aan het hoge aantal depressies en burn-outs.

»Mensen sporten of fitnessen wel vóór ze een vette pens krijgen, maar aan onze mentale conditie doen we pas iets wanneer het misgaat. Dan rennen we naar de psycholoog. Terwijl je je ook mentaal kan versterken, net zoals je aan je fysieke conditie werkt. Als mensen hun goede voornemens willen waarmaken, beginnen ze beter met mentale sport.»