'We leven in een maatschappij met meer taboes dan een tijd geleden, de jaren van de vrijheid zijn voorbij'

Het is vrijdag, kort na de middag, en dus bestellen de Vlamingen een glas merlot. Tot lichte ontsteltenis van Bregman. Torfs wikt: ‘Het is dit of de waterige koffie van daarnet.’

HUMO We kunnen helaas pas klinken op het nieuwe jaar nadat we een laatste blik in de achteruitkijkspiegel hebben geworpen.