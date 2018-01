'We zijn opgegroeid in een zee van licht, en nu zijn we eraan verslaafd'

Stijn Vanderheiden «De Vlaamse overheid heeft de laatste jaren heel wat moeite gedaan om het probleem aan te pakken. De verlichting op de snelwegen blijft ’s nachts niet meer overal de hele tijd branden, en bij de aanleg van nieuwe wegen wordt niet meer automatisch straatverlichting geïnstalleerd. De opkomst van de led-verlichting is ook een belangrijke evolutie. Alles bij elkaar is het resultaat positief op het vlak van energie-efficiëntie en kostprijs. Maar op het vlak van lichthinder is dat niet het geval: led-licht is veel feller dan de klassieke straatverlichting. Bovendien straalt led-verlichting een veel breder kleurenspectrum uit. Wit led-licht is een optelsom van verschillende kleuren en lichtfrequenties, een groot verschil met het typische oranje licht van de natriumlampen die tot voor kort overal langs de weg stonden. Dat oranje licht was minder fel, en ook veel minder hinderlijk voor astronomen die de nachthemel wilden afspeuren en fotograferen: er bestaan eenvoudige filters die het wegnemen. Bij led-lampen kan dat niet. Bovendien is led-licht zeer hinderlijk voor nachtdieren zoals vleermuizen en trekvogels.»

HUMO Hoe schadelijk is led-licht voor mensen?