Er zullen dit jaar – alles wijst in die richting – opnieuw platen worden gemaakt. Maar hoe vindt u het koren tussen het kaf? Wat moet u weten om mee te zijn met de nieuwe trends? En welke aan de weg timmerende muzikanten mag u dringend eens een pint trakteren? Onze glazen bol is binnen voor herstelling en onze natte vinger is niet meer wat hij is geweest, dus vroegen we het aan enkele muziekkenners en -sympathisanten. 2018: alsof u erbij was. Nu al! Frederick Vandromme