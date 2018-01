Humo's Pop Poll 2017: dit zijn de resultaten!

De verzamelde eindejaarsconferences, overzichten en ‘Het beste van 2017’-lijstjes die u de afgelopen weken te verstouwen kreeg, zetten het op een angstig hollen zodra Humo’s Pop Poll zich aandient, niet voor niets al vijftig jaar het FC Barcelona van de basisdemocratie. Vooruit dan maar: de in marmer gebeitelde uitslagen van 2017, voor u keurig opgelijst en becommentarieerd in 28 categorieën!

Man van het jaar

1 Bart De Pauw 527 2 David Goffin 322 3 Donald Trump 286 4 Stefaan Degand 199 5 James Cooke 141 6 Theo Francken 129 7 Carles Puigdemont 107 8 Erik Van Looy 104 9 Rudi Vranckx 94 10 Bart De Wever 92

Mogen we aannemen dat het gaat om een bekroning voor de puntgave spelling en de onberispelijke syntaxis in zijn sms’en? Allicht niet: afgaande op de vele lezers die in élke categorie voor Bart De Pauw kozen (‘Beste zangeres’, nou), is ‘De kinderpuzzel’ al lang vergeven. Verder koos u voor een kanjer die het balletje zelden missloeg in 2017 (2), de Narcissus van Washington (3), een acteur die met een kogelgat in de ziel verder moet (4), de sprekende hond van Gert Verhulst (5) en de Narcissus van Lubbeek (6).

Vrouw van het jaar

1 Nafi Thiam 1153 2 Angela Merkel 306 3 Hilde Van Mieghem 226 4 Karen Damen 203 5 Veerle Baetens 164 6 Dalilla Hermans 157 7 Linde Merckpoel 140 8 Nathalie Meskens 135 9 Sabine Hagedorenx 90 10 Goedele Wachters 89

Angela Merkel – van (4) naar (2) – is een intelligente Europese leider, maar kroonde ze zich tot Europees én wereldkampioen op de vijf- en de zevenkamp? En werd ze door de Internationale Atletiekfederatie uitgeroepen tot Atlete van het Jaar? Wij dachten het niet, en dus plant Nafi Thiam haar speer autoritair op (1). Op (3) mikt Hilde Van Mieghem de hare richting Bart De Pauw en andere grootafnemers van Proximus.

Lul (m/v) van het jaar

1 Donald Trump 1947 2 Bart De Pauw 641 3 Bart De Wever 339 4 Theo Francken 321 5 Harvey Weinstein 224 6 Kristof Calvo 130 7 Kim-Jong Un 118 8 Joke Schauvlieghe 73 9 Johan Van Overtveldt 65 10 Maggie De Block 46

Met de vingers in de varkensneus herverkozen (1): net als vorig jaar demarreerde Het Strooien Dakje fluks weg uit het peloton. Op (2) de Man van het Jaar – naast zijn aandacht verdeelde Bart De Pauw dus ook zijn volk. De voorzitter van de Cola Zero-lobby staat net als vorig jaar op (3). Eén lezer hield het nieuw-moralistisch op ‘Zo’n afschuwelijke titel wens ik niemand toe’: hartelijk dank voor je deelname, Thomas Vanderveken!

Belgisch politicus/politica van het jaar

1 Theo Francken 790 2 Bart De Wever 490 3 Kristof Calvo

Raoul Hedebouw 487 4 Zuhal Demir 263 5 Meyrem Almaci 256 6 Charles Michel 215 7 Maggie De Block 182 8 Hilde Crevits 159 9 Ben Weyts 134 10 Koen Geens 123

Alweer een desastreuze peiling voor John Crombez, zelf op (12): geen enkele socialist in de top tien. Rechts regeert, met op (1) de fijnbesnaarde homo empathicus en op (2) de gebrevetteerde gutmensch. Ze worden in de nek gehijgd door links: ex aequo op (3) bepotelen Kristof Calvo en Raoul Hedebouw elkaar.

Sportfiguur van het jaar

1 Nafi Thiam 1708 2 David Goffin 1064 3 Kevin De Bruyne 314 4 Greg Van Avermaet 259 5 Marieke Vervoort 108 6 Peter Sagan

Dries Mertens 100 7 Eden Hazard 93 8 Imke Courtois 91 9 Ann Wauters 85 10 Cristiano Ronaldo 71

Nafi? Natúúrlijk. Zo talrijk zijn ze niet, de Belgen die ver én hoog springen, sneller wegsprinten dan een Bendespeurder als een rijkswachter iets wil bekennen. Op (2) un ­p’tit Belge met een grote opslag. En op (3) de schattigste ginger sinds Thibault Christiaensen. En ontzag voor (5), vechtend tegen onrechtvaardige wetten.

Beste acteur (nationaal)

1 Matteo Simoni 549 2 Koen De Bouw 496 3 Peter Van den Begin 445 4 Jan Decleir 348 5 Wim Willaert 276 6 Koen De Graeve 246 7 Rik Verheye 216 8 Sam Louwyck 197 9 Frank Focketyn 184 10 Matthias Schoenaerts 181

U blijft uw posterboys koesteren: de (2) en (1) van 2016 zijn dit jaar (1) en (2). Op (3) de man die de afgelopen drie jaar schandelijk vergeten werd in uw top tien – dat heet terecht opklimmen in de vaart der volkeren. Opvallend: good old (4) houdt achteloos stand, Belgiës bekendste exportproduct moet tevreden zijn met plaats (10).

Beste actrice nationaal

1 Veerle Baetens 1153 2 Lynn Van Royen 523 3 Nathalie Meskens 416 4 Sien Eggers 351 5 Barbara Sarafian 292 6 Marie Vinck 255 7 Charlotte Vandermeersch 200 8 Maaike Neuville 166 9 Natali Broods 155 10 Maaike Cafmeyer 154

Veerle Baetens hupt van (5) naar (1), en dat heeft alles te maken met haar sublieme vertolking in ‘Tabula rasa’. Niet alleen legde ze in die beklijvende toiletscène de klemtoon in ‘kaka’ hoogst ontroerend op de twééde lettergreep, Baetens maakte het lot van een vrouw die haar kind verloor invoelbaarder dan toegestaan is door de WHO. Op (2) nog zo’n straffe hoofdrol in nog zo’n straffe reeks: we wensen Lynn Van Royen een beau séjour in de hoogste regionen van het Vlaamse acteursgild. Daar is het dringen, want hoe verklaar je anders dat Anemone Valcke, Evelien Bosmans, Hilde Van Mieghem en ­Viviane De Muynck buiten de top tien stranden?

Beste acteur (internationaal)

1 Johnny Depp 495 2 Ryan Gosling 474 3 Morgan Freeman 288 4 Tom Hanks 262 5 Kevin Spacey 245 6 Leonardo DiCaprio 172 7 Harrison Ford 163 8 Michael Fassbender 162 9 Jack Nicholson 154 10 Benedict Cumberbatch 144

Zoals Marc Coucke zei, de garnalen beu: verandering van spijs doet eten. En dus gaat u voor een nieuwe top drie. In vergelijking met vorig jaar loopt Johnny Depp van (4) naar (1) en Ryan Gosling van (8) naar (2). En waar komt uw hernieuwde liefde voor (3) vandaan - vorig jaar niet eens in de top tien? Zoals Coucke zei, de spelerskern van zijn nieuwe aankoopje monsterend: verliezers vind je overal, maar toch vooral hier.

Beste actrice (internationaal)

1 Emma Watson 660 2 Jennifer Lawrence 511 3 Emma Stone 351 4 Scarlett Johansson 340 5 Charlize Theron 251 6 Nathalie Portman 245 7 Nicole Kidman 210 8 Sandra Bullock 201 9 Julia Roberts 189 10 Adèle Exarchopoulos 185

In haar Hermelien-jaren stond ze al op (6) en (3), in 2016 was ze plots verdwenen uit uw top tien, maar nu wint Emma Watson – even muilen met Het Beest volstond. Ze stoot Jennifer Lawrence (2) van de troon. Emma Stone neemt haar intrek op (3) – allicht nog een prettige nawerking van ‘La La Land’. Verder de abonnementhouders, en op (10) de gelukkige die weet hoe Matthias Schoenaerts kust.

Beste boek

1 Herman Brusselmans - Hij schreef te weinig boeken 624 2 Dan Brown - Oorsprong 441 3 Lize Spit - Het smelt 370 4 Sociaal Incapabele Michiel - Michiel: autobiografie van een volksheld 310 5 Tom Lanoye- Zuivering 306 6 Griet Op de Beeck - Het beste wat we hebben 264 7 Pieter Aspe - De butlerknop

Stefan Hertmans - De bekeerlinge 243 8 Peter Mertens - Graailand 200 9 Carlos Ruiz Zafon - Het labyrint der geesten 192 10 Jeroen Olieslagers - Wil 129

Op (1) uiteraard Herman Brusselmans: hij schreef misschien te weinig boeken maar won vast wel voldoende Pop Poll-medailles. De knappe worpen van Orhan Pamuk, Paolo Cognetti en Jennifer Egan halen de top tien niet.

Beste tekenaar

1 Jeroom 1463 2 Tom Borremans (Sociaal Incapabele Michiel) 495 3 Eva Mouton 438 4 Niet nu Laura 373 5 Kamagurka 328 6 Lectrrn 222 7 Marc Sleen 179 8 Marec 137 9 Herr Seele 136 10 Chrostin 121

Ook hier de te verwachten winnaar: de butler van Elodie Ouedraogo (1), met véél penislengtes voorsprong op (2), de geestelijke vader van Sociaal Incapabele Michiel en Principiële Peter. Eva Mouton blijft op (3) – twee jonge, vrouwelijke tekentalenten (4, 10) mogen in haar suite lopen. En mooi dat (7) toch een beetje onsterfelijk blijkt.

Wie heeft u het meest doen lachen?

1 Philippe Geubels 653 2 Jeroom 564 3 Sociaal Incapabele Michiel 446 4 De woordvoerder (De ideale wereld) 336 5 Wim Helsen 275 6 James Cooke 192 7 Erik Van Looy 188 8 9gag 188 9 Jonas Geirnaert 150 10 Luc Haekens 135

Nuttig om te weten: de stemming werd afgesloten vóór die groots opgezette manifestatie ter ondersteuning van Theo Francken vorige week. En dus zijn de (1) en (2) van 2016 ook de (1) en (2) van 2017. ‘De ideale wereld’ levert hun achtervolgers (3, 4). Aan die ene lezer die voor ‘Mijn demonen’ ging: spoedig herstel!

Beste tv-programma (Vlaamse zenders)

1 De mol (VIER) 561 2 De slimste mens ter wereld (VIER) 555 3 De ideale wereld (Canvas) 530 4 Tabula rasa (één) 362 5 Radio Gaga (Canvas) 277 6 Beau Séjour (één) 227 7 Tytgat Chocolat (één) 148 8 Reizen Waes (één) 144 9 Alleen Elvis (Canvas) 133 10 Die huis (één) 112

Vernieuwing hoefde u niet zo nodig: het concept van (1) werd twintig jaar geleden bedacht, bij (2) beginnen de secundaire geslachtskenmerken door te breken, en over (3) merkte Otto-Jan Ham vorige week in deze kolommen nog op dat er zo zoetjesaan wel een nieuwe presentator mag komen. De newbies zijn series: ook hier wint (4) het van (6) qua zichtbare doden.

Beste tv-programma (andere zenders)

1 Blue Planet (BBC) 494 2 De Wereld Draait Door (NPO) 473 3 The Graham Norton Show (BBC) 465 4 Match of the Day (BBC) 358 5 Master Chef (BBC) 271 6 The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 270 7 Zondag met Lubach (NPO) 217 8 Planet Earth (BBC) 207 9 Peaky Blinders (BBC) 197 10 Rick & Morty (Adultswim) 185

Ook hier geen uitgesproken drang naar het tv-landschap grondig hertekenende nieuwlichters: de top zes is krek dezelfde als die van 2016 – al heet ‘Planet Earth’ dit jaar ‘Blue Planet’. Geef u talkshows (2, 3, 6, 7), voetbal (4), eten (5) en beklijvend natuurschoon (1, 8), en we horen u niet meer: dát gaan we onthouden.

Bekwaamste tv-figuur

1 Bart De Pauw 699 2 Erik Van Looy 341 3 Otto-Jan Ham 316 4 Adriaan Van Den Hoof 258 5 Jonas Geirnaert 167 6 Goedele Wachters 143 7 Eric Goens 131 8 Gert Verhulst 130 9 Rudi Vranckx 129 10 Bart Peeters 118

Daar bent u weer met uw (1)-statement. Al begrijpen we het wel. Een existentieel gemis fikt al onze gedachten op, we horen een onvervuld verlangen luid boeren, diep in onze ziel knaagt en kauwt iets onverwerkts: hoe kunnen we in hemelsnaam verder met ons leven nu de openbare omroep ons die aflevering van ‘Twee tot de zesde macht’ met Sergio en Sam Gooris onthoudt?

Bekwaamste radiofiguur

1 Linde Merckpoel 656 2 Eva De Roo 610 3 Ayco Duyster 279 4 Jan Hautekiet 275 5 Peter Van De Veire 271 6 Otto-Jan Ham 202 7 Gunther D 181 8 Christophe Lambrecht 176 9 Julie Van den Steen 159 10 Peter Vandenbempt 139

Net als vorig jaar liggen Linde Merckpoel en Eva De Roo prachtig lepeltje-lepeltje – al hebben ze wel een position switch uitgevoerd. En o, wat kunnen wij zo simpelweg gelukkig worden van de verrukkelijke (6) op onze radio. Verder de te verwachten oudstrijders (4, 5, 8) en professionele mallerds (6, 7), een populaire jonge leeuw (9) en de man die zelfs de buitenspelval van Waasland-Beveren een soundtrack van orgastisch gekir meegeeft (10).

Beste radioprogramma

1 De afrekening (StuBru) 491 2 Linde staat op (StuBru) 416 3 De grote Peter Van de Veire Ochtendshow (MNM) 368 4 De Roo & Byloo (StuBru) 264 5 Gunther D (StuBru) 238 6 Ayco (Radio 1) 210 7 De inspecteur (Radio 2) 175 8 De ochtend (Radio1) 174 9 Switch (StuBru) 156 10 Music @ Work (StuBru) 151

Tiens: geen spoor meer van ‘Music For Life’, vorig jaar nog op (1). Toch tot de conclusie gekomen dat uw warmste week die op Tenerife was, afgelopen zomer? Studio Oscar And The Wolf blijft wel autoritair de plaatsen (1), (2), (4), (5), (9) en (10) bezetten. Op (3) redt Peter Van de Veire de meubelen voor MNM, maar hij zal toch nog net iets vroeger moeten opstaan om (2) te bedreigen.

Beste zanger (nationaal)

1 Bart Peeters 403 2 Tourist LeMC 386 3 Tamino 365 4 Max Colombie 279 5 Arno 256 6 Van Echelpoel 255 7 Jasper Steverlinck 180 8 Lost Frequencies 179 9 Wannes Capelle 173 10 Milow 169

De next generation onteigende alvast de plaatsen (2), (3) en (4), maar het is wel een vijftiger die op (1) de vlag hijst. Vijf treden omhoog in vergelijking met vorig jaar: op zijn leeftijd moet Bart Peeters dan al even uithijgen. De nieuwkomers zijn (3) en (6), de moedige volhouder is (5), de comeback-kid (7). Roméo Elvis, Will Tura, Raymond van het Groenewoud en Jelle Cleymans zingen hun liedjes buiten de top tien.

Beste zangeres (nationaal)

1 Coely 813 2 Emma Bale 568 3 Selah Sue 434 4 Natalia 424 5 Trixie Whitley 417 6 Isolde Lasoen 312 7 Blanche 305 8 Lara Chedraoui 235 9 Melanie De Biasio 229 10 Eva De Roovere 191

Met poreus op een gitaar getokkelde liedjes alléén hoefde u in 2017 niet te komen aanzetten: soul, hiphop, jazz, electro en onbestemd experiment staan in dit lijstje zusterlijk naast elkaar. De zegetocht van (1) was voorspelbaar: ‘We waren rocksterren,’ juichte Coely vorige week in Humo, ‘echte rocksterren!’ Damn right, sistah! Op (2) en (3) doen Emma Bale en Selah Sue haasje-over, de winnaar van vorig jaar zakt naar (5).

Beste zanger (internationaal)

1 Ed Sheeran 848 2 Nick Cave 467 3 Bruce Springsteen 344 4 Kendrick Lamar 193 5 Sam Smith 191 6 Rag'n'Bone Man 183 7 Bob Dylan 180 8 Chester Bennington 180 9 Alex Turner 163 10 Eddie Vedder 108

Hier heeft de dood aan het lijstje zitten frunniken: 2017 was het jaar nul na Bowie, en dus staat-ie er voor het eerst sinds mensenheugenis niet meer in. Maar is dát nu een reden om van buiten de top tien naar (1) te racen, Ed Sheeran? Nog meer dood op (8), en eigenlijk hadden we Chris Cornell hier ook willen verwelkomen. Dienstmededeling aan de al wat oudere knakkers op (2), (3), (7) en (10): genoeg biogroentjes eten in 2018, we hebben jullie nog nodig.

Beste zangeres (internationaal)

1 Adele 1000 2 Beyoncé 408 3 Dua Lipa 364 4 Florence Welch 228 5 PJ Harvey 225 6 Lana Del Rey 216 7 Norah Jones 179 8 Rihanna 162 9 Ellie Goulding 158 10 Taylor Swift 151

Geen verassingen, en dus geen verrassingen: zowat iedereen is blijven leven, en bijgevolg is dit lijstje ongeveer een kopie van dat van vorig jaar. Zelfs met vijfhonderd stemmen minder dan in 2016 behoudt (1) een pittige voorsprong op (2). De enige revelatie staat op (3): Dua Lipa kwam uw en ons leven binnen, en wordt verzocht daar te blijven. En waarom geen Lorde en Solange in uw top tien?

Beste groep (nationaal)

1 Bazart 636 2 Equal Idiots 378 3 Het Zesde Metaal 348 4 Triggerfinger 305 5 Absynthe Minded 201 6 Clouseau 181 7 Warhaus 177 8 Hooverphonic 163 9 Soulwax 133 10 Amenra 126

Eén lezer voorvoelde het al, en koos voor ‘Niet Bazart’. Net als in het jaar ervoor boeide het u in 2017 buitenmatig in welk tempo naar welk hiernamaals deze jongelui (1) verkiezen te reizen. Het Nederlands is trouwens helemaal terug, al betreft het bij (3) wel de gutturaal gehandicapte variant. Fraaie nieuwkomers op (2) en (10) – samen met (4) de enigen die nog zweren bij gitaargeil.

Wie wilt u het liefst uit de kleren zien gaan?

1 Danira Boukhriss Terkessidis 327 2 Eva de Roo 165 3 Bart de Pauw 139 4 Matthias Schoenaerts 133 5 Serge Simonart 126 6 Frances Lefebure 123 7 Olga Leyers 114 8 An Lemmens 113 9 Louis Talpe 112 10 Matteo Simoni 97

Om voor de hand liggende redenen vinden wij Bouba Vandemol en Jan Paternoster – die respectievelijk aanhouden met (1) en (2) – sinds 2017 een pak minder sympathiek. In de categorie mét balzak valt (3) het meest op: hij heeft beloofd per sms te laten weten waar en wanneer hij uw verzoek kan inwilligen. Heel wat mensen zijn ook nieuwsgierig naar de 40 centimeter van (5). Bij de Leyers-clan wint (7) het - ook Jan, Billie, Ella en Eva Leyers kregen stemmen. Wacht even: Eva Leyers? Is er iets wat we nog niet weten, Jan?.

Beste serie (nationaal)

1 Tabula Rasa (één) 1301 2 Beau Séjour (één) 740 3 Tytgat Chocolat (één) 569 4 Callboys (VIER) 504 5 Spitsbroers (vtm) 498 6 Thuis (één) 238 7 Generatie B (Canvas) 191 8 #hetisingewikkeld (VIER) 183 9 Amigos (vtm) 151 10 Familie (vtm) 141

De helft van de top tien komt van de Reyerslaan – het ‘Maar ik heb niets gedaan!’-filmpje van Bart De Pauw is in geen velden of wegen te bekennen. De top drie is een schoolvoorbeeld van prima besteed belastinggeld. Op (1) een uitgesponnen psychologische thriller die nog altijd door onze bloedbanen loeit, en op (2) de reeks die ervoor zorgde dat wij ons voortaan altijd voor het donker uit Limburg wegreppen.

Beste film

1 Dunkirk 1016 2 La la land 439 3 Le fidèle 393 4 Het Tweede Gelaat 372 5 Blade Runner 2049 223 6 Guardians of the Galaxy Vol. 2 221 7 Baby Driver 207 8 Take us home 184 9 Manchester By The Sea 183 10 Wonder Woman 174

Blij dat u het ook gezien hebt, hoe Christopher Nolan de Spitfire liet vliegen, hoe zijn stukje Tweede Wereldoorlog voldoende was om Nooit Meer Fuckin’ Oorlog in uw innerlijke database te tatoeëren, en hoe u nadien weigerde om ooit nog argeloos schelpen te gaan rapen op het strand van Duinkerke. Dat ‘Dunkirk’ ook over de netvliezen van een paar slecht gecaste wereldleiders mag vliegen, alsjeblieft. .

Beste serie (internationaal)

1 Game of Thrones 793 2 Stranger Things 441 3 13 Reasons Why 212 4 Narcos 178 5 Black Mirror 159 6 Twin Peaks: the return 150 7 Friends 145 8 House of Cards 142 9 The Night Manager 130 10 The Walking Dead 126

De winnaar van elk jaar (1): u krijgt maar geen genoeg van de Starks, Targaryens en Lannisters – en van glorieuze landschappen, episch geweld en hotties (m/v) die hun harnas uitspelen. Voor het overige, zo begrijpen we, bestond uw jaar haast uitsluitend uit Netflix en chillen: (2), (3), (4), (5) en (8) zijn lekkers van uw favoriete streamingdienst. Op (6) een glorieuze comeback, en op (7) een nostalgiebommetje.

Beste cd (nationaal)

1 Oscar and the Wolf - Infinity 819 2 Triggerfinger - Colossus 349 3 Absynthe Minded - Jungle Eyes 240 4 Warhaus - Warhaus 226 5 Bart Peeters - Brood voor morgenvroeg 211 6 Tamino - Tamino 207 7 Soulwax - From Deewee 189 8 Isolde Lasoen - Cartes Postales 165 9 De Mens - 24 uur 163 10 Equal Idiots - Eagle Castle BBQ 161

Het leven is kort, u doet ermee wat u wilt, en wij hebben ons er niet mee te bemoeien – allemaal waar. Maar in ons Eldorado knalt dagelijks ­‘Sciencing’ van Millionaire (niet in uw top tien) uit de speakers, en niet dat tuttige (1). Verderop gelukkig massa’s schoonheid (3, 4, 6), troost (8, 9), opwinding (2, 7, 10) en brood voor morgenvroeg (5).

Beste cd (internationaal)

1 Ed Sheeran - Divide 653 2 The War On Drugs - A Deeper Understanding 371 3 Kendrick Lamar - DAMN. 296 4 Foo Fighters - Concrete and Gold 222 5 The XX - I See You 212 6 Arcade Fire - Everything Now 188 7 Queens of the Stone Age - Villains 176 8 Chester Bennington 172 9 Alex Turner 160 10 Eddie Vedder 135

Maar één echte stinker in het lijstje – helaas hebt u die wel meteen op (1) gezet. Voor het overige is dit een tot grensoverschrijdend watertanden aanzettende file van prachtplaten: 2017 was een grand cru-jaar voor de muziek. Al wijzen twee lezers ons, oude zielen, op het nietsontziende vlieden van de tijd: ‘Wat is een cd?’