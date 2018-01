Schaadt de smartphone onze kinderen? 'Hoe meer online, hoe meer depressies'

'Ik hoop dat ik nooit verliefd word op iemand op het internet, want misschien zit daar een oude opa achter'

Elke ouder kent de wereldwijde web-woedeaanval: ook al hou je het zo simpel en duidelijk mogelijk – ‘Over een kwartier leg je die tablet aan de kant en ga je slapen’ – toch volgt er een woede-uitbarsting wanneer het scherm op zwart moet. Ook de smartphone krijgen veel ouders nog met moeite uit de knuisten van hun tieners gewrongen. Allemaal uitdagingen waarvoor ze niet in hun eigen kindertijd of bij hún ouders te rade kunnen. De vragen waarmee ze worstelen zijn eenvoudig: ‘Wat mag ik mijn kinderen online laten doen?’, ‘Hoe oud moeten ze daarvoor zijn?’ en ‘Wat voor invloed heeft het allemaal op hun jonge hersentjes?’ Naar de antwoorden blijft het nog zoeken.

De Britse Beeban Kidron is filmmaker en zetelt als barones in het Britse Hogerhuis. Ze heeft zich opgeworpen als één van de pioniers in die zoektocht. In 2015 richtte ze de 5Rights Foundation op, die onlangs een rapport publiceerde over de digitale kindertijd. Daarin worden de risico’s en gevolgen van online opgroeien minutieus uitgelegd voor de leeftijden van 3 tot 18 jaar. ‘En dan hebben we het niet over online veiligheid,’ steekt Kidron meteen van wal.

Beeban Kidron «Je zal me nooit horen zeggen dat het internet onveilig is voor kinderen. Waar het om gaat, is dat het niet ontworpen is voor kinderen. Het is bedacht voor en door volwassenen, die er destijds geen flauw benul van hadden dat kinderen er ooit hun tijd zouden spenderen. Maar dat doen ze wel: één derde van de internetgebruikers zijn kinderen.»

Volgens Angharad Rudkin, die zich als psychologe specialiseert in de ontwikkeling van kinderen en samen met Kidron het rapport uitbracht, heeft het geen zin het hele internet in de ban te slaan.

Angharad Rudkin «Met 5Rights proberen we weg te blijven van het ‘kinderen zouden niet op het internet mogen’-praatje. De realiteit is dat kinderen steeds jonger online gaan. Het internet biedt geweldige mogelijkheden. Die moeten we absoluut stimuleren. Maar we willen ouders, scholen en beleidsmakers er ook van bewustmaken dat een groot deel van het internet níét geschikt is voor kinderen. In de analoge wereld stellen we duidelijke grenzen. Een kind kan niet zomaar een café binnenstappen en een biertje bestellen. Waarom zouden we hen dan wel hun gang laten gaan op dat volwassen internet?»

Kidron «We begrijpen al 150 jaar dat onze kindertijd een speciale tijd is, waarin allerlei kwetsbaarheden spelen. Daarom hebben we wetten en regels gemaakt. Voor het internet doen we dat niet. Terwijl: een 5-jarige hóórt nog niet in staat te zijn om risico’s juist in te schatten. Een 8-jarige hóórt nog niet het verschil te kunnen maken tussen reclame en informatie. Een 14-jarige hóórt niet te moeten weerstaan aan de druk er mooi te willen uitzien voor haar leeftijdgenoten.

»Ik heb een heleboel interviews gedaan met mensen die aan de wieg stonden van het internet. Ze zeiden mooie dingen als: ‘Op het internet zal elke gebruiker gelijkwaardig zijn.’ En: ‘Op het wereldwijde web heeft iedereen vrije toegang.’ Dat klinkt natuurlijk geweldig en ik wilde hen graag geloven. Maar toen drong het tot me door: als iedereen gelijk behandeld wordt, dan behandelen we kinderen ook als volwassenen. Dat klopt niet. Het internet moet zich aanpassen aan onze kinderen, niet omgekeerd.»