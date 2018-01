Johan Heldenbergh en Wouter Deprez, wereldverbeteraars op de planken

Twee mannen. Twee shows. Johan Heldenbergh (50) speelt Karl Marx (zonder baard) in een stuk van Stefaan Van Brabandt, dat Heldenbergh van bij de start van ons gesprek met hart en ziel zal verdedigen. Daarin aangevuurd door Wouter Deprez (42), die het in zíjn nieuwe show, ‘Levend & vers’, heeft over datgene waar het leven eigenlijk om draait: De Liefde. Wat volgt is een gesprek over Marx, liefhebben én – hoe kan het anders in deze tijd – loslaten: ‘Weet je wat je moet leren? Durven kakken als je vriendin naast je staat.’