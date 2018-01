'Of ik Trump een neonazi vind? Ja, eigenlijk wel'

Edel Rodriguez is een schoolvoorbeeld van de American dream: als kind met zijn ouders in een gammel bootje gevlucht uit Cuba, werd hij op zijn 26ste Art Director van het magazine Time. In de VS maakt hij volop gebruik van de vrijheid die hij er heeft om te tekenen en te publiceren wat hij wil. Als Cubaan beseft hij hoe kostbaar vrije meningsuiting is. Meteen zijn belangrijkste reden waarom hij de Amerikanen probeert te waarschuwen voor de dictatoriale trekken van hun president.

HUMO Uw meest markante cartoon over Donald Trump is die waarop hij als een terrorist het Vrijheidsbeeld onthoofdt. Ziet u Trump echt als een terrorist?

EDEL Rodriguez «Deze cartoon is de wereld rondgegaan omdat ik Trump durf te laten zien zoals hij echt is. Trump valt voortdurend de pers, latino’s, moslims en andere minderheden aan met een zeer giftige retoriek.

»Ik woon in New York en in deze stad voel je elke dag dat mensen bang zijn voor de plannen van Trump. Veel Amerikanen zijn bijvoorbeeld ongelooflijk bezorgd dat hij er toch zou in slagen om Obamacare af te schaffen. Als hij dat doet, heeft hij zonder twijfel meer doden op zijn geweten dan eender welke IS-strijder.