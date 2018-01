'Vilten schoenen, veganistisch eten, geen Lego: plots besefte ik hoezeer mijn zoontje alles haatte wat ik ons gezin oplegde'

Merel Visser (38) heeft ’s nachts weleens op blote knieën op de keukenvloer gezeten om een stuk krant uit de vuilniszak te plukken: ‘Ik lag in bed en dacht er plots aan dat ik die krant, die mijn dochter bij het knutselen had gebruikt, per ongeluk bij het restafval had gedaan. Panisch was ik.’

- Leefde je altijd al bewust ecologisch?