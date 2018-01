Voetbaltrainer en levende legende Louis van Gaal. 'Mijn schoonzoon was in één dag dood. Ik wil dat ook. Alleen niet op 42-jarige leeftijd, maar als ik 98 ben.'

Hij was trainer van Ajax, FC Barcelona, Bayern München en Manchester United, en won bijna alle prijzen die er op Europees clubniveau te halen zijn. En als ze hem in Manchester een beetje netter hadden behandeld, dan hielp hij met plezier de Rode Duivels ook eens aan een beker. In plaats daarvan geniet Louis van Gaal (66), Nederlands succesvolste trainer ooit, al bijna twee jaar van zijn pensioen in Portugal. En scoort hij sinds kort occasioneel als voetbalanalist. ‘Golfen? Dat is echt het laatste wat ik doe.’