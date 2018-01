De Nederlander Has (40) is naar eigen zeggen productiever als hij af en toe een stukje hallucinogene paddenstoel eet.

HAS «Je merkt er geen reet van, maar aan het einde van de dag denk je: jezus, dit was een bijzondere dag! Ik laat me minder snel afleiden, pak vervelende klusjes sneller aan en voel me in mijn sas. De mondhoekjes staan de hele dag net iets verder omhoog.»