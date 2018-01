'Meer vuur in je relatie? Neem een voorbeeld aan mensen die een affaire hebben'

- Mevrouw Perel, onlangs las ik in de krant dat een vliegtuig is moeten landen omdat een vrouw aan boord op de gsm van haar slapende man berichtjes had ontdekt van zijn minnares. De vrouw ging helemaal door het lint.

Esther Perel «Voor het eerst in de geschiedenis kun je je partner online bedriegen terwijl hij naast je in bed ligt. Ontrouw is nooit zo gemakkelijk geweest. En nooit is het moeilijker geweest om iets geheim te houden.»

- Waarom wilde u een boek schrijven over ontrouw?

Perel «Mijn eerste boek uit 2006 ging over hoe je binnen een relatie de erotiek nieuw leven kunt inblazen. Voor mij was een boek over ontrouw het logische vervolg daarop. Want toen al stelden mensen die naar mijn lezingen kwamen altijd weer vragen over dat onderwerp. Als ik, zoals vorige week in Los Angeles bijvoorbeeld, tijdens een lezing voor 3.000 mensen aan het publiek vraag wie van hen ooit met ontrouw geconfronteerd is geweest, steekt 80 procent zijn hand op. Bovendien werk ik al 35 jaar als relatietherapeute in New York. Bij de duizenden koppels die ik in mijn praktijk over de vloer heb gehad, was dat het steeds terugkerende thema. Het is interessant dat vreemdgaan de enige zonde is die twéé keer in de tien geboden voorkomt: je mag het niet doen en je mag er zelfs niet aan denken.»

- Wat is uw definitie van bedrog?

Perel «Vroeger was dat duidelijk: bedrog was wanneer een kind met een verkeerde haarkleur ter wereld kwam. Monogamie was een economische noodzaak. Het bestond om mannen zekerheid te geven over welke kinderen van hen waren en te bepalen welk kind later welke koe zou erven. Liefde kwam daar niet bij kijken. Het ging veeleer om stabiliteit, bezit en patriarchaat. Het idee dat monogamie met liefde te maken heeft en een kwestie is van beide geslachten, ontstond pas in de 20ste eeuw. Tegenwoordig zijn de grenzen van wat als bedrog moet worden beschouwd niet meer duidelijk. Is chatten op Facebook al bedrog? Kijken naar porno? Voor het merendeel van de gevallen die mij bekend zijn, is dat niet eenduidig.»

- Bestaat het type van de overspelige man?

Perel «De meeste ontrouwe mannen in mijn praktijk zijn geen chronische rokkenjagers. Er bestaan zulke narcisten, maar die hebben nog heel wat andere problemen, waar vreemdgaan er slechts één van is. Ik heb voornamelijk te maken met mensen die tientallen jaren trouw zijn geweest en plotseling beslissen alles op het spel te zetten. Terwijl ze vaak een heel goede relatie of een gelukkig huwelijk hebben.»