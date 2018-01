De jeugd van tegenwoordig: het grote Humo-debat: 'Moeilijke jongeren bestrijd je niet met robocops'

'Vooral kinderen uit eerste relaties worden verwaarloosd. Ze zijn bij papa noch mama welkom, 'want we hebben nu jonge kinderen''

‘Probleemjongeren’ oplappen terwijl de samenleving hen aan de lopende band beschadigt: het is de dagtaak – en soms het laatavondwerk – van onze gesprekspartners. Wim Weyts kent u misschien nog als de opvoeder uit de jeugdinstelling van Mol die in ‘Radio Gaga’ zijn verhaal deed. Nicole Caluwé is een jeugdrechter in Mechelen die haar nek durft uit te steken. Ingrid De Jonghe is een jeugdadvocate die zich heeft omgeschoold tot psychotherapeut. Omdat ze de wachtlijsten in de jeugdhulp niet meer kon aanzien, richtte ze tien jaar geleden TEJO op: een Antwerps rijhuis waar jongeren gratis en anoniem kunnen binnenlopen voor kortdurende psychologische hulp. Vandaag is TEJO actief in twaalf steden en wordt het project beperkt gesubsidieerd door Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

HUMO Er werden in 2016 twee trieste records geboekt. 17.605 Belgische jongeren tussen 11 en 20 jaar slikten antidepressiva. Professionals spreken van alarmerende cijfers. Ook het aantal weglopers piekt. Wat is er aan de hand?

Ingrid DE JONGHE «Het gaat niet zo goed met onze jongeren, en we bieden niet snel genoeg de gepaste hulp. Dertig jaar geleden moesten jongeren soms een jaar wachten op een intakegesprek bij de psycholoog of een plek in een instelling. Vandaag is het niet beter. Als iemand een hartkwaal heeft, zeggen we ook niet: ‘Kom over een jaar maar eens terug.’ Tegen een 15-jarige met een depressie doet men dat wel. Maar een ernstig psychisch probleem kán niet wachten. Daarom ben ik met TEJO gestart. Ik wilde jongeren preventief begeleiden, alvorens het escaleert. Van de tien jongeren die bij TEJO komen, kunnen wij er acht heel goed helpen. Bij de andere twee zijn de problemen te zwaar. Hen leiden we naar het reguliere hulpcircuit.

»Toen ik TEJO oprichtte, werd daarover gemopperd in de sector: ‘Waarom is dat nu nodig?’ Vandaag verwijzen veel hulpcentra jongeren door naar ons omdat ze zelf overvraagd worden.»

Nicole CALUWÉ «Het hulpaanbod is sterk uitgebreid, maar het blijft onvoldoende. Een kind dat op school slecht kan stilzitten, was vroeger een moeilijk kind. Nu worden daar labels opgeplakt. En hoe meer probleemjongeren je detecteert, hoe meer begeleiding en opvang er nodig is.