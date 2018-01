'Mijn vader noemde mij een stomkop die nooit iets van z'n leven zou terechtbrengen. Hij is een vreselijke man'

Een late vrijdagmiddag in de kantoren van SpaceX in Hawthorne, Californië. Ik heb een afspraak met Elon Musk. Drie van zijn kinderen – hij heeft een tweeling en een drieling – zijn er ook.

Musk (46) draagt een grijs T-shirt. Hij zit in een draaistoel aan zijn bureau, niet in een afgesloten kantoor maar in een open werkhoek, opgesmukt met de nieuwste ruimtetuigen, foto’s van zijn raketten en souvenirs van Tesla en zijn overige ondernemingen. Er hangt ook een poster met een vallende ster en de tekst: ‘Als je bij het zien van een vallende ster een wens doet, komt je droom misschien uit. Behalve als het een meteoor is die razendsnel op de aarde afstevent en alle leven zal vernietigen. Dan ben je de klos, wat je wens ook geweest mag zijn. Tenzij je wilde sterven door een meteoriet.’ Het klinkt als zwarte humor, maar in deze omgeving is het ook een argument voor Musks masterplan: woongebieden voor de mens creëren op andere planeten en satellieten. Als onze beschaving in de nabije toekomst niet opnieuw naar de duistere middeleeuwen wordt gekatapulteerd, zal Musk wellicht de geschiedenis ingaan als één van de meest vernieuwende figuren van dit millennium. Op bewoonbaar gemaakte planeten overal in het heelal zullen kinderen een verlofdag krijgen op Musk-dag, om de geboorte te herdenken van de aardbewoner die het grote tijdperk van de ruimtekolonisatie inluidde.

Toch gelooft niet iedereen in zijn ideeën. ‘Jongens, moet je zien, Tesla heeft de hoogste shortpositie in de hele aandelenmarkt: 9 miljard,’ zegt Musk tegen zijn kinderen, terwijl hij op zijn iPhone naar de website van businesszender CNBC staart. De knapen kijken mee naar de tabel vol cijfers waar ik niets van begrijp. De 13-jarige Griffin geeft uitleg: ‘Ze speculeren op een daling van het aandeel van Tesla en kunnen daar dik aan verdienen. Maar het aandeel is net fel gestegen, waardoor al die speculanten gigantisch veel geld zijn kwijtgeraakt.’

Elon Musk «Het zijn eikels die ons ten onder willen zien gaan en daarom constant valse geruchten verspreiden, of negatieve berichten aandikken. Ze liegen er maar op los en bestoken mijn integriteit. Het is gewoon vreselijk, het is…»

- Onethisch?

Musk (zacht) «Pijnlijk.»

Volgens The New York Times zou Elon Musk weleens ‘de succesvolste en belangrijkste ondernemer ter wereld’ kunnen zijn. Hij heeft niet minder dan vier bedrijven opgericht met een waarde die in de miljarden dollars loopt – PayPal, Tesla, SpaceX en Solar City. Maar in zijn hart is hij geen ondernemer: hij is ingenieur, uitvinder en technoloog. Volgens zijn broer Kimbal ziet hij de dingen ‘klaarder, zoals niemand anders dat kan. Hij is als een schaakgrootmeester: hij denkt altijd twaalf zetten vooruit.’

De kinderen vertrekken naar huis, naar hun mama, Musks ex. En dan: stilte. Musk staart wezenloos naar zijn telefoon en gaat dan op de vloer liggen om stretchoefeningen te doen voor zijn rug. Ik begin het interview met een vraag over de voorstelling van de Tesla Model 3, de bekroning van een project waar Musk veertien jaar aan heeft gewerkt: via een omweg langs luxeauto’s een elektrische wagen voor de massa ontwikkelen. En dan nog wel één die zo goed is dat andere constructeurs zich genoodzaakt voelen de concurrentie aan te gaan: geen twee maanden na de lancering kondigden GM en Jaguar Land Rover al aan dat ze hun benzineauto’s zullen afbouwen om helemaal over te schakelen op elektrische aandrijving. Een prestatie om trots op te zijn, maar Musk hapert: ‘Euh, je moet die vraag straks even herhalen. Ik zit met andere dingen aan mijn hoofd.’ Dan verdwijnt hij minutenlang – zijn stafchef Sam Teller moet hem uiteindelijk gaan zoeken en praat fluisterend op hem in.

- Ik kan een andere keer terugkomen, als het nu niet past?

Musk «Nee, ik moet er gewoon even in komen. Ik, euh, heb net met mijn vriendin gebroken (actrice Amber Heard, red.). Of liever: zij met mij. Ik was echt verliefd op haar, dus het kwam hard aan.»