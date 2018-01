Een mens van goede wil: ervaringsdeskundige Marina Dekoning helpt mensen in armoede

Marina Dekoning was elf jaar zelfstandig koerier, tot ze failliet ging en tot armoede verviel. Sindsdien is ze vrijwilliger bij Het Open Poortje , een ontmoetingscentrum in Lummen voor in armoede levende lotgenoten. ‘De meeste mensen zien het groots. Ik niet. Kleine attenties zijn me veel meer waard.’

'Veel kennissen zakken weg in miserie'

Marina Dekoning «In Het Open Poortje in Lummen is iedereen welkom, arm of rijk. We baten ook een tweedehandswinkel uit waar je oude kleren kunt binnenbrengen, en voor een halve euro andere kleren kunt kopen of ze zelfs gratis krijgt. We organiseren leuke activiteiten en iedereen mag voor 20 cent een koffietje komen drinken. Lotgenoten vinden elkaar bij ons om te praten over hun problemen.

»Toch is de drempel voor sommigen te hoog. Degenen die het écht nodig hebben, bereiken we maar heel moeizaam.»

HUMO Want arme mensen schamen zich?

Dekoning «In de armoede tref je inderdaad heel veel schaamte aan. Niet iedereen durft zich als arme te outen. Ik wel, en dat heeft me vooruitgeholpen. Op de Werelddag van verzet tegen extreme armoede, op 17 oktober, deelden we op straat soep en sinaasappelsap uit. De mensen voor wie het bedoeld was, liepen ons allemaal schuchter voorbij. De meer gegoede burgers bleven staan en maakten een praatje.»

HUMO U belandde zelf in de armoede na een faillissement?

Dekoning «Ik werkte als zelfstandig koerier in onderaanneming, en mijn opdrachtgever stortte mijn geld niet meer. Drie maanden lang zag ik geen cent en ondertussen bleven de kosten oplopen. Ik heb toen gelukkig beslist om de boeken tijdig neer te leggen. Veel kleine zelfstandigen zijn te trots en wachten te lang, waardoor de schuldenberg dramatisch hoog wordt. Uiteindelijk kwam ik bij het OCMW terecht. Ik wou niet in een zwart gat vallen en zag dat ze vrijwilligers zochten voor Het Open Poortje. Ik heb veel levenservaring en oog voor organisatie, en ik weet van aanpakken. Ik heb in Het Open Poortje dan ook vrij snel orde op zaken gesteld (lacht). Dat heeft geloond, hoor: vroeger kregen we tien bezoekers per dag over de vloer, nu zijn dat er minstens veertig.

»Het Open Poortje wordt gerund door een hele ploeg vrijwilligers met de steun van een maatschappelijk assistente van het OCMW. De grootste voldoening haal ik uit de dankbaarheid van de mensen. ‘Fijn dat we hier terechtkunnen,’ zeggen ze dan. ‘Dankzij jou kunnen we ons kind of kleinkind iets geven. Zo sparen we geld uit en raken we er stilaan weer bovenop.’ Ik klom indertijd óók uit dat dal. Nu werk ik deeltijds, en de rest van de tijd ben ik vrijwilliger bij Het Open Poortje en chauffeur voor mensen met een beperking.»

HUMO Het feit dat u ervaringsdeskundige bent, schept een band?

Dekoning «Zonder twijfel. Ik ben in Lummen een bekende verschijning, en toen ik op TV Limburg kwam voor een campagne van Welzijnszorg, droeg dat zeker bij aan de stijging van het aantal bezoekers. Nu mijn arme dorpsgenoten weten dat ik een lotgenoot ben, vinden ze het knap dat ik ervoor uitkom. Door mij durven ze nu ook die stap te zetten.»

HUMO Neemt de armoede toe?

Dekoning «Mensen in mijn omgeving hebben het steeds moeilijker om de touwtjes aaneen te knopen. Het leven wordt alleen maar duurder; rekeningen voor elektriciteit en gas zijn zoetjesaan onbetaalbaar. Ik heb een job, maar moet ook elke maand rekenen en tellen om rond te komen. Gelukkig heb ik het nu iets beter. Maar ik zie veel kennissen steeds dieper wegzakken in de miserie.»