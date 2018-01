'Wereldtournee van de liefde' afgebroken: Fleur Pierets moet afscheid nemen van haar geliefde, Julian P. Boom

'Wij hebben zeven jaar lang intens van elkaar genoten. Dat is mijn enige troost'

Fleur Pierets en Julian P. Boom zouden over hun 25 symbolische huwelijken een video-installatie, een documentaire en een fotoboek maken, die de basis moesten vormen voor een tentoonstelling in 2019 in het Museum of Modern Art (MoMA) in New York. De voorbije maanden waren ze al vier keer getrouwd – in New York, Antwerpen, Amsterdam en Parijs. De overige 21 huwelijken zouden elkaar dit jaar snel opvolgen, te beginnen in Madrid op 13 januari. Daarna zou het kunstenaarskoppel de wereld rond reizen, van Buenos Aires tot Kaapstad, van Reykjavik tot Sydney. 2018 zou voor Fleur en Julian één groot trouwfeest worden – een ‘wereldtournee van de liefde’, zoals ze het zelf graag noemden. Alle voorbereidingen waren getroffen maar toen sloeg het noodlot keihard toe: in december kreeg Julian te horen dat ze een groot aantal hersentumoren had, met uitzaaiingen in haar hele lichaam. Dokters gaven haar nog maar enkele maanden.

In plaats van hun boodschap van liefde, hoop en verdraagzaamheid uit te dragen, moeten de twee geliefden in hartverscheurende omstandigheden afscheid van elkaar nemen. ‘Ik ben in een nachtmerrie terechtgekomen,’ zegt Pierets aan de telefoon vanuit Périgueux in Zuid-Frankrijk, waar ze in het huis van haar moeder voor Julian zorgt.

Fleur Pierets «Ik heb altijd geloofd dat alles wat mij overkomt een doel en betekenis heeft, dat ik dus altijd op de juiste plaats en het juiste moment ben om als mens te groeien. Maar van deze vreselijke gebeurtenis kan ik echt helemaal niks leren. Julian en ik zijn ten prooi gevallen aan meedogenloze willekeur.»