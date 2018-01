30 Dagen Zonder Klagen? Even Tine Reymer vragen!

Tine Reymer «Hier in België hebben de meesten van ons alles wat we nodig hebben, en toch zijn we met z’n allen constant aan het klagen en het zagen. We staan blijkbaar niet meer stil bij ons eigen geluk: ik denk dat dat echt een probleem is.»

'Is het dan zo erg gesteld met mij?'

HUMO So far, so bad. Wat nu?

Reymer «Als deelnemer aan 30 Dagen Zonder Klagen is het de bedoeling dat je vanaf Blue Monday tot aan Valentijn iedere dag een nieuwe uitdaging aangaat; een opdracht die je via de website of de Facebookpagina wordt gegeven door één van de ambassadeurs. Aan het einde zou je met een veel positievere ingesteldheid in het leven moeten staan dan aan het begin; zou het glas voor jou eerder halfvol dan halfleeg moeten zijn.

»De meeste van die uitdagingen zijn heel simpel en haalbaar. ‘Wees hoffelijk in het verkeer’, bijvoorbeeld. Of ‘Bied iemand spontaan je hulp aan’. Of ‘Vermijd het woord ‘maar’’. Of ‘Erken een persoon voor zijn steun’. Het klinkt misschien allemaal een beetje Bond Zonder Naam-achtig, totdat je er even bij stilstaat. Ik moet bijvoorbeeld al héél hard nadenken wil ik me de laatste keer voor de geest kunnen halen dat ik iemand bedankt heb voor zijn of haar hulp.»

HUMO Ben jij iemand die veel klaagt, Tine?

Reymer «Ja (lacht). Ik klaag veel te veel naar mijn eigen zin, en vooral ook naar de zin van mijn huisgenoten. Er zijn van die dagen dat ik zonder aanwijsbare reden een hele dag chagrijnig en gefrustreerd rondloop, en het ergste is nog dat ik dat uitwerk op anderen. Ik herinner me nog goed de dag – mijn kinderen waren nog klein – waarop ik mezelf ’s morgens had voorgenomen om eens wat liever en wat rustiger te doen. Ik moet dat blijkbaar een hele dag lang hebben volgehouden, want ’s avonds zei één van mijn dochters: ‘Mama, hoe leuk, je hebt heel de dag gelachen!’ Ze bedoelde het natuurlijk heel lief, maar het kwam keihard aan. ‘Oei,’ dacht ik, ‘is het dan zo erg met mij gesteld?’»

HUMO Hoeveel uitdagingen draag jij zelf bij?

Reymer «Eentje, op vrijdag 7 februari: ‘Start je dag met je favoriete playlist’. De bedoeling is dat je een playlist maakt met nummers waarop je niet kunt stilstaan, en dat je voortaan iedere ochtend één van die nummers opzet. Al dansend je dag beginnen: ’t zal in het begin misschien wat aanpassen zijn, maar de energieboost die je daarvan krijgt, daar kun je de rest van de dag op teren!»