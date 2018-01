Als een erehaag voor de overleden Marc Van Eeghem werden de voorbije weken herhalingen in het zendschema gezet van ‘Terug naar Oosterdonk’ en ‘Amateurs’, reeksen waarin hij schitterde. Eén van de laatste programma’s waarvoor de acteur bij leven en welzijn opnames heeft gedraaid, is het nieuwe seizoen van ‘Loslopend wild & gevogelte’. Vier collega-acteurs uit die humoristische reeks kijken voor- en achteruit. ‘Marc was champagne en muziek.’