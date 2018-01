'Het heeft iets bevredigends om te kijken naar iemand die zich geen fuck aantrekt van wat iedereen denkt'

Het verhaal speelt zich af in het fictieve Ebbing, Missouri, waar de grofgebekte Mildred Hayes (Frances McDormand in haar mooiste rol sinds ‘Fargo’) aan het eind van haar Latijn is omdat er nog altijd geen doorbraak is in de moordzaak rond haar dochter. Daarom zet ze drie enorme reclameborden naast een verlaten veldweg met een duidelijke boodschap voor de lokale politiechef (Woody Harrelson): ‘Raped while dying / And still no arrests / How come, Chief Willoughby?’

De borden zetten het slaperige stadje in rep en roer, maar komt er ook gerechtigheid? Sam Rockwell speelt Dixon, een racistische, bijwijlen gewelddadige plattelandsflik die stukje bij beetje uitgroeit tot het kloppende hart van de film.

Sam Rockwell «Martin McDonagh is een briljante man. Heb je op het scenario gelet?»

HUMO Jawel: erg knap.

Rockwell «Daarom werk ik ook zo graag met hem. In Hollywood word je niet overstelpt met personages zo diep als Dixon. Hij is een agressieve zot, maar hij heeft óók de naïeve verwondering van een Forrest Gump. En hij doet veel kwaad, maar hij wil ook zo graag een positief verschil maken.»

HUMO Zit er veel van hem in jou?

Rockwell «Ergens wel. ’t Is te zeggen: er zit iets van iedereen in álle personages in deze film, omdat ze zoveel facetten hebben. Op een willekeurige dag kunnen we allemaal, afhankelijk van de omstandigheden, een held of een lafaard zijn, een zonnestraaltje of een lul. Als iemand je aanspreekt nadat je de bus hebt gemist, ben je kortaf, maar wanneer je net promotie hebt gemaakt, kan er vast wel een complimentje af. Ik bedoel maar: wie jij bent verschilt van moment tot moment, en tussen het beste en het slechtste van jezelf zit een hele waaier.