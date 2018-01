Niet dat er voor de rest veel verandert aan het ochtendblok van Qmusic: Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen blijven hun ochtendshow gewoon behouden, zij het dan aangevuld met één presentator annex stoorzender. Het idee om Oosterlinck voortaan vroeger uit z’n bed te trommelen kwam naar verluidt na een gastoptreden waarbij ‘chemie’ voelbaar was onder de drie presentatoren.

'De échte reden waarom ik naar de ochtend ben gegaan? Omdat Heidi absoluut een triootje wou met mij en Sam!'

HUMO Hoe voelt dat, die chemie?

Sam De Bruyn «In het begin nog het meest als de slappe lach. We hadden Wim op een bepaald moment in de studio uitgenodigd om vragen van luisteraars over ouderschap te beantwoorden. Alles was goed voorbereid: we zouden eerst een jingle laten horen, dan de vraag van de dag en dan het antwoord van Wim. Alleen heeft Wim de gewoonte om nogal een entree te maken. En als hij er eenmaal is, is hij ook heel aanwezig (lacht). Nog voor we die jingle konden starten, was Wim de studio al binnengewandeld en in de microfoon beginnen te lullen.»

Heidi Van Tielen «Al onze voorbereidingen meteen het raam uit, maar zo merkten we dat er ook toffe dingen kunnen ontstaan als je improviseert.»

Wim Oosterlinck «Weet je wat ik onlangs gehoord heb? Dat ik sindsdien op de redactie bekendsta als ‘De Disruptor’. Nu ja, het klinkt niet slecht. Het lijkt een beetje op een soort Transformer. Sindsdien ben ik er ook over gaan nadenken, en het klopt wel: ik heb de neiging om dingen een beetje te ontregelen.»

HUMO Dat had jij als enige nog niet door?