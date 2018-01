'We zijn elkaars therapeut. We zijn allebei even verknipt'

In het afgelopen decennium heeft de wereld de zusjes Söderberg zien opgroeien van een schattig duo muziekfans – in 2012 scoorden ze nog een hit met ‘Emmylou’, een eerbetoon aan mevrouw Harris – tot volwassen vrouwen met sterke songs en een boodschap. Hun troef blijft ongewijzigd: twee stemmen zo hemels harmonieus dat je hóórt dat ze allebei negen maanden in dezelfde baarmoeder vertoefd hebben.

HUMO In oktober 2017 bestond First Aid Kit tien jaar. Hoe hebben jullie dat gevierd?

Klara Söderberg «We hebben een video voor YouTube opgenomen met van elke plaat één nummer dat we nog nooit eerder live hadden gespeeld. We hebben de lyrics en akkoorden van onze eigen songs moeten googelen: pijnlijk (lacht).»

Johanna Söderberg «Verwacht verder geen sappige ‘we-snoven-cocaïne-in-het-toilet-van-die-en-die’-verhalen. Tijdens onze wereldtournees staan we constant op de planken. Als we dan een moment ontspanning nemen, spelen we het liefst van al in onze pyjama een gezelschapsspelletje met onze vrienden.»

HUMO Jullie zijn 24 en 27 en al aan jullie vierde plaat toe. Emmylou Harris debuteerde op haar 27ste, Leonard Cohen was zelfs 33. Voelt dat niet vreemd?

Klara «Nee, ik heb voor het eerst een gitaar vastgenomen op mijn 13de, en niet veel later schreef ik mijn eerste song. Johanna begon met mij mee te zingen en we voelden dat we iets speciaals hadden. Daarna hebben we alles laten vallen voor onze muziek. We stopten met school, trokken de hort op en sliepen nauwelijks. Knettergek, maar ik heb er geen spijt van. Andere artiesten zijn rond onze leeftijd nog op zoek naar hun eigen stem, terwijl wij al heel goed weten wie we zijn.»