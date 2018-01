Als Merrill Garbus haar strot opentrekt, klinkt het alsof ergens in het regenwoud een nog niet ontdekte stam zijn volkslied aanheft. Melodie botst met complexe ritmes, haar nummers gaan nooit de kant uit die je verwacht. Op haar nieuwe vierde, ‘I Can Feel You Creep into My Private Life’, omarmt ze echter de eenvoud van de dansvloer: ‘Ik hoef niet meer per se iets te bewijzen.’

‘I Can Feel You Creep into My Private Life’ komt op 19 januari uit bij 4AD.

'Ik klink als een zwarte soulzangeres. Dat voelt soms ongemakkelijk, ja'