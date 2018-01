Uit de platenkast van Mauro: 'ION' van Portal

Tenzij je een kannibalistische seriemoordenaar bent die écht waar zijn best wil doen om even geen brave burgers te ontvoeren en op te eten, zijn nieuwjaarsvoornemens altijd een beetje flauw. Mij lijkt het belangrijker om jezelf steeds weer eraan te herinneren dat we geregeerd worden door duistere krachten, die nul rekening houden met je goede karakter of politieke onschuld. Lotmatig staan we zo sterk als iemand met een astma-aanval tegenover een loopse gaur (zoek maar op).

Gelukkig is er heavy metal, het troostrijkste muziekgenre. Enkel een dwaas ontkent dat en ik wens hierover verder geen discussie. Wat anders doet je anno 2018 nog dansen en je uitleven in het besef van de kosmische horror waarin we onze was en plas doen? Heavy metal is fucking geavanceerd en to the point. Metaltip van het jaar, nu al: ‘ION’ van Portal, die nog moet uitkomen.

Ik heb hem zelf nog niet gehoord maar dat mag geen probleem zijn. Hun vorige, ‘Vexovoid’, is zo straf dat ik, awel, zo straf dat, dat ik, euh, ja hij is gewoon echt heel straf! Riffs die je opzuigen als een insect ter grootte van, weet ik veel, Henegouwen of zo, vanuit gene zijde. Alsof die onsympathieke creaturen uit ‘Stranger Things’ een band vormden met H.P. Lovecraft als producer (‘More Cthulhu-bell!’). Ik zag ze vorig jaar live in Brussel. Niet normaal. Ze kwamen op, heersten en verdwenen weer. En het enige wat ik toen kon denken was: wow, er is misschien nog hoop voor de mensheid.