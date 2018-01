Koppensneller Herman Brusselmans: 'Minder geboortes in Vlaanderen'

'Kinderen zijn altijd al onuitstaanbaar geweest'

Min 2 procent? Dat valt me nog knap tegen. Ik had gehoopt op min 20 procent. Kinderen op de wereld zetten is niet meer van deze tijd. Het is onmodieus, het is ridicuul, het is nergens voor nodig. Die pasgeborenen, van zichzelf al stuitende eikels en trutten, kunnen op deze aarde niks komen zoeken. Op hun 5de zullen ze een burn-out hebben, op hun 7de een vingerhernia door hun telefoongebruik, op hun 10de gaat hun vaste vriendje of vriendinnetje ervandoor met een door de wet goedgekeurde pedofiel, op hun 15de hebben ze een volgende burn-out, op hun 19de worden ze definitief impotent of frigide, en op hun 24ste hebben ze het gehad, en plegen ze zelfmoord door hun persoonlijke robot een kogel door hun hart te laten schieten.