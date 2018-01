Eeuwig spits Jan Mulder: 'Vincent Kompany en zijn kuit'

In de elfde minuut van Manchester City-FC Newcastle liep Vincent Kompany naar de kant. Hij mankte niet. Dan is hij geblesseerd. Ook vertrok hij het gezicht niet in een pijnlijke grimas. Dan is hij ernstig geblesseerd. Ik, niet geblesseerd, stond op en mankte met een pijnlijke grimas op het gezicht naar het koffiezetapparaat.

Veertigste blessure. Het wordt schier onverdraaglijk wat Vince en zijn kuit samen beleven. Emotieloos wandelt hij onder de blikken van zestigduizend man en een trainer naar de kleedkamer. Hij is immuun geworden voor sportverdriet. Je zou bijna applaudisseren.

Vincent Kompany verlangt naar applaus noch medelijden. Zijn vrouw Carla doet het voor hem. Na de wedstrijd verscheen er een tweet van haar hand: ‘This breaks my heart because I know how hard he works and how much he lives for it. But he is so focussed he will not stop fighting and won’t stop supporting the boys. COME ON CITY!!!’