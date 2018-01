'De geschiedenis van het varken (in ons)': op zoek naar het zwijn in de mens

'Mijn thuis is waar mijn varken wroet'

Jan Vromman «Of je nu naar Papoea, Rusland of Spanje gaat: overal leven varkens en mensen dicht bij elkaar. In China is het schriftteken voor ‘huis’ zelfs afgeleid van dat voor ‘varken’: mijn thuis is waar mijn varken wroet. Je komt het dier tegen in de hele geschiedenis van onze beschaving, en dat heeft veel met overleven te maken: wie vroeger een varken had, was verzekerd van voedsel voor de winter. Met het ontstaan van de vleesindustrie is die band veel losser geworden, maar je vindt er overal nog de sporen van terug.»