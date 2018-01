Marc Degryse, voetbalanalist: 'In het voetbal van de toekomst zal de Belgische competitie geen enkele rol van betekenis meer spelen'

'Bondscoach Martínez draait rond de pot. Ik voel mij in de zeik genomen door een trainer die probeert om ons een lulverhaal op te spelden''

Marc Degryse «Het is niet dat ik ernaar streef om veel op televisie te komen. Alleen: ik ben een vrije vogel en ik kan moeilijk nee zeggen. Het Laatste Nieuws is al sinds 2008 mijn vaste partner. Bij de VRT doe ik ‘Extra Time’, bij VIER ‘Sports Late Night’, voor Q2 de Champions League en voor Play Sports volg ik de Belgische, Engelse en Spaanse competitie. Het is zoeken naar een evenwicht: ik wil met iedereen door één deur kunnen. Maar zolang niemand mij iets verbiedt, vind ik het best.»

HUMO Waarom ben je zo gewild?

Degryse «Door mijn passie voor het voetbal? Passie is ook wat ik graag bij anderen zie. Het is bij mij nooit een opdracht om over voetbal te praten (lacht). En ik zeg mijn gedacht, ik hoef me niet in te houden. Voor analisten die ook nog trainer zijn, ligt dat moeilijker. Ik doe dit intussen al tien jaar: ik ambieer geen andere rol in het voetbal meer.»

HUMO Lichtjes hautain, vleugje cynisme, beetje humor: vat dat jouw stijl goed samen?

Degryse (glimlacht) «Daar kan ik mee leven. Je moet zelfverzekerd zijn. Ik forceer het niet, maar ik zit daar wel omdat ik overtuigd ben van wat ik zeg. Is dat hautain? Het is ook niet goed als je twijfelend overkomt. Cynisme hoop ik niet te veel uit te stralen: ik ben geen cynisch persoon.

»Vroeger keken we op naar Gary Lineker in ‘Match of the Day’. Maar hem kopiëren? Dat heeft geen zin. Jezelf zijn en over voetbal praten zoals je met vrienden zou doen: meer is het eigenlijk niet.»

HUMO Is het als analist soms vechten om een zitje in de studio?

Degryse «Er komt steeds meer voetbal op televisie, dus er zal steeds meer werk zijn voor steeds meer analisten. Ik heb ook geen last van jaloezie. Nooit gehad, trouwens.»